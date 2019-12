Ima milijune, ali to mu ne smeta! Izgled Manéova mobitela je hit na internetu

Sadio Mané donio je Liverpoolu pobjedu (1:0) protiv Wolverhamptona. Senegalac je u 42. minuti dvoboja 20. kola engleske lige na Anfieldu zatresao mrežu Ruija Patrícija, a Redsi (55) su s nova tri boda zadržali prednost ispred prvih pratitelja Leicestera (42) i Manchester Cityja (41).

Uoči utakmice kamera je uhvatila Manea na ulasku u svlačionicu i svi su primijetili izgled njegova mobitela.

Liverpoolovo lijevo krilo tjedno zarađuje više od sto tisuća funti, ali nema problema što mu je na mobitelu slomljen ekran. Fotografija Sadija Manéa postala je hit na internetu.

Senegalac je poznat po svojoj skromnosti. Tako je nedavno otkrivena simpatična anegdota s početka karijere. Kada je stigao u Metz trebalo mu je vremena za privikavanje i često je bio praznih džepova.

Baš u to vrijeme Mané je zamolio jednog fotografa da ga snimi kako bi fotografiju poslao majci u Senegal.

'Vidio je da imam fotoaparat i zamolio me da ga snimim, želio je fotografiju poslati majci. Tražio sam ga e-mail adresu. Odmahnuo je glavom, pa mi je dao adresu kluba. Na kraju me pitao je li fotografija besplatna ', prisjetio se fotograf.

