San Diego u finalu Zapadne konferencije

Nogometaši San Diega plasirali su se u finale doigravanja za MLS kup u Zapadnoj konferenciji pobijedivši Minnesotu s 1-0 na svom Snapdragon stadionu. Pobjednički pogodak postigao je danski napadač Anders Dreyer u 72. minuti.

To je njegov četvrti gol u ovogodišnjem doigravanju kojim se probio na treće mjesto ljestvice strijelaca iza dvojca iz Inter Miamija, Lionela Messija (šest golova) i Tadea Allendea (pet golova).

San Diego je debitant u MLS-u, ali je već u osnovnom dijelu sezone bio najbolja momčad Zapadne konferencije pa će u konferencijskom finalu (30.11.) imati prednost domaćeg terena te će ugostiti Vancouver Whitecaps, koji je s istim brojem bodova bio drugi.

U finalu Istočne konferencije (29.11.) Inter Miami će biti domaćin New York Cityju.

Utakmica za naslov prvaka će biti igrana 6. prosinca, a domaćin će biti bolje rangirana momčad iz osnovnog dijela prvenstva. Jedina momčad koja ne može biti domaćin finala je New York City, jer je najlošije rangiran od četiri polufinalista, a Inter Miami je najbolji.