Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 118
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
MLS

San Diego u finalu Zapadne konferencije

MLS: Inter Miami CF at Charlotte FC
Scott Kinser/REUTERS
VL
Autor
Hina
25.11.2025.
u 13:53

San Diego je debitant u MLS-u, ali je već u osnovnom dijelu sezone bio najbolja momčad Zapadne konferencije pa će u konferencijskom finalu (30.11.) imati prednost domaćeg terena te će ugostiti Vancouver Whitecaps, koji je s istim brojem bodova bio drugi.

Nogometaši San Diega plasirali su se u finale doigravanja za MLS kup u Zapadnoj konferenciji pobijedivši Minnesotu s 1-0 na svom Snapdragon stadionu. Pobjednički pogodak postigao je danski napadač Anders Dreyer u 72. minuti.

To je njegov četvrti gol u ovogodišnjem doigravanju kojim se probio na treće mjesto ljestvice strijelaca iza dvojca iz Inter Miamija, Lionela Messija (šest golova) i Tadea Allendea (pet golova).

San Diego je debitant u MLS-u, ali je već u osnovnom dijelu sezone bio najbolja momčad Zapadne konferencije pa će u konferencijskom finalu (30.11.) imati prednost domaćeg terena te će ugostiti Vancouver Whitecaps, koji je s istim brojem bodova bio drugi.

U finalu Istočne konferencije (29.11.) Inter Miami će biti domaćin New York Cityju.

Utakmica za naslov prvaka će biti igrana 6. prosinca, a domaćin će biti bolje rangirana momčad iz osnovnog dijela prvenstva. Jedina momčad koja ne može biti domaćin finala je New York City, jer je najlošije rangiran od četiri polufinalista, a Inter Miami je najbolji.

Ključne riječi
MLS San Diego

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja