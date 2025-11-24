Modrić ispričao što ga je pogodilo i razočaralo, a otac je posebno poludio na jednog čovjeka

Najveći hrvatski nogometaš svih vremena, Luka Modrić, gostovao je u emisiji (Ne)uspjeh prvaka kod Slavena Bilića na Arenasportu. Prisjetio se ovom prilikom kako je na početku karijere završio u Dinamu, a ne u Hajduku iako je za njega navijao u djetinjstvu.

- Dalmacija, svi u Dalmaciji su manje-više hajdukovci. Tako sam i ja bio, tata pogotovo. Otvorila se prilika da odem u Hajduk na pripreme, da ostanem dolje, da se preselim. Tata je to napravio mimo znanja Zadra. Otišao sam u Hajduk, bio sam dva tjedna, imali smo neke utakmice, treninge. Ljudi u Hajduku su odlučili da je prerano za mene, da to nije to. Zbog koga, zbog čega... Ja sam osjećao da ja mogu igrati tu. Igrali smo dosta puta utakmice Zadar protiv Hajduka, protiv Šibenika, pobjeđivali smo. Imali smo dobru generaciju i ja sam osjetio da je to-to, ali su ljudi odlučili da je prerano. Možda je to i zbog pritiska iz Zadra. Tomislav Bašić je tad imao veliki utjecaj u nogometu, bio je ispred svog vremena i naljutio se na tatu što me odveo mimo njegovog znanja. Nisam prošao i vratio sam se u Zadar - ispričao je Modrić.

- Naravno da sam bio razočaran. Ipak nisi toliko dobar... Sad se vraćaš u Zadar... Očekivao sam da ću nastaviti trenirati kao ranije, ali ti je udarilo malo na ego. Bašić kaže tati da ako nisam dovoljno dobar za Hajduk, nisam ni za Zadar. I da tri mjeseca ne mogu trenirati. Rekao mi je da radim neke posebne vježbe da bih narastao. Voliš nogomet, to ti je sve, a ne možeš trenirati to s prijateljima. Poslušao sam ga, radio te vježbe i igrao na parkingu, u školi... Tata je bio lud na Bašića. Nakon tri mjeseca sam se vratio u Zadar i poslije toga otišao u Dinamo. Ne znam koji je razlog zašto nisam ostao u Hajduku - otkrio je Luka.