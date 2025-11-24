Modrić je plakao pod tušem u teškim trenucima: Bio sam sam, molio sam Boga da me nitko ne vidi

Najveći hrvatski nogometaš svih vremena, Luka Modrić, gostovao je u emisiji (Ne)uspjeh prvaka kod Slavena Bilića na Arenasportu. Prisjetio se ovom prilikom kako je na završio na posudbi u mostarskom Zrinjskom, tamo mu nije bilo lagano, ali uspio se izboriti za svoje mjesto u početnih 11.

- Štef Deverić je došao jako brzo za trenera, ali i s Franjom Džidićem mi je bilo jako lijepo surađivati. Sjećam se situacije kad sam došao u Zrinjski. Prva utakmica, čitaju se imena na treningu prije utakmice, a mene nema na spisku. Nitko mi ništa ne govori. Odem pod tuš poslije treninga, suze. Razočarao sam se. Došao sam igrati, a čovjek me ne stavi na spisku. Plakao sam pod tušem, bio sam sam, molio sam Boga da me nitko ne vidi - prisjetio se Luka.

- Krenuo sam kući, a onda su me nazvali na telefon i rekli su me da nisam na spisku jer još nisu došli moji papiri. Tu sam osjetio olakšanje. Došao je Deverić, imali smo dobru sezonu, završili smo u sredini tablice. Taj period u Mostaru me izgradio kao osobu. Očvrsnuo sam dosta, liga je bila surova, protivnici agresivni. Pomoglo mi je to kao mladom igraču da napredujem i da vidim da se mogu nositi s time - dodao je.