Samir Toplak iskreno progovorio o otkazu, ali i novom angažmanu

Nakon niza loših rezultata, Samir Toplak više nije trener nogometnog kluba Varaždin nakon što je ga je iz pepela podigrao u respektabilnog prvoligaša, barem u proljetnom i ljetnom dijelu.

Istini za volju, u zadnjih deset kola su osvojili tek dva boda, a to je bilo dovoljno da se uprava kluba pozdravi s karizmatičnim trenerom.

- Mogu reći nakon što je prošlo već tri, četiri dana da mi je šokantniji bio odlazak iz Intera nego ovaj jer već se dva, tri tjedna šuškalo, spremalo nešto, bilo je puno upita, upitnika, drugačiji je klub Varaždin nego Inter. Puno je ljudi oko kluba i Izvršnog odbora. Naslućivao sam nešto pa nisam previše iznenađen - rekao nam je Toplak.

Dalićeva sugestija?

Među čelnim ljudima Varaždina je i sin izbornika Zlatka Dalića, a nogometni koluari šapuću kako se i njegovo mišljenje stoga u klubu uvažava, no Toplak tvrdi da ne može reći da je Dalić imao prste u njegovom otkazu.

- To su samo špekulacije i ja to zaista ne mogu znati niti potvrditi. Meni su otkaz uručili predsjednik i sportski direktor i ni sa kim drugim nisam komunicirao. Nitko mi se drugi iz kluba nije niti javio, ni poslije ni prije. Nitko mi nije poslao niti čestitku niti išta. U životu velika očekivanja donose i velika razočaranja, a ja nisam niti očekivao previše od nekih ljudi tako da se nisam niti razočarao previše - govori nam.

Ipak, bilo je i lijepih trenutaka u njegovom mandatu na klupi Varaždinaca.

- Taj proljetno-ljetni dio bio je nešto što zasjenjuje apsolutno sve, i ove loše rezultate, jedna energija u gradu, u klubu. Kada te svi otpišu, a ti isplivaš iz toga s toliko snage, toliko energije, to je neopisivo. To je ključ i za to se vrijedilo vratiti u Varaždin.

Inat i borba za opstanak

A što je bio ključ njegovog povratka u Varaždin?

- Samo jedna riječ: inat. Inat da pokažem. Ja sam takav čovjek, 'fighter', idem glavom kroz zid, inat da pokažem da se može i tamo gdje svi odustaju - pojasnio nam je.

U trenutku preuzimanja Varaždina nije imao druge ponude, ali nakon sjajnih rezultata u proljeće i ljeto je čak dvije ponude odbio da bi ostao među Varaždincima.

- Kada smo završili sezonu na maestralan način onda sam imao dvije ponude gdje je moglo doći do pregovora, ali sam se ja odlučio ipak za ostanak u Varaždinu, doma, u toj euforiji, ne znajući da će ovako završiti. Nije mi žao, to je bila moja odluka u tom trenutku i ne bih to mijenjao, a vrijeme i ne mogu vratiti - priča nam Toplak.

Problem igračkog kadra

Četiri prvoligaša mijenjala su trenere, Istra 1961, Hajduk, Osijek i Varaždin.

31 utakmicu odradio je Toplak na klupi Varaždina, a problema je bilo i u igračkom kadru. Varaždin je nekima bio 'kazna', kaže Toplak, a takve je teško motivirati.

- Bilo je teško, nismo uspjeli dobiti pobjedničku momčad. Problem je što u Varaždin možeš dovesti ili igrače koji nigdje nisu igrali, ne možeš dovesti nekog pobjednika, koji je u nekoj ekipi bio vođa. Možeš dovesti igrača koji dolazi na posudbu, koji nije igrao u Dinamu, Osijeku, Hajduku, Rijeci...Jako je teško tako sastavljati ekipu, uvesti igrače u financijski okvir Varaždina i da to budu odmah nosioci igre. Ne ide to tako. Zato smo sada imali problema jer smo imali puno igrača koji prošle sezone nisu uopće igrali. Jednostavno nemaju taj stav pobjednika, kontinuitet utakmica, to se s vremenom stvara. Na svakoj prvoj prepreci oni odustaju, umjesto da idu dalje, da rastu - kaže pa nastavlja:

- Igrač koji je vođa u Drugoj ligi on ima tu karizmu da vuče. Ali s jednim takvim smo i fulali. Doveli smo Miju Šabića, on je imao sve karakteristike koje sam ja htio, bio je prvi strijelac prvog dijela Druge lige s 12 golova, ali kod mene se jednostavno nije nametnuo, nije bio na nivou prve lige pa nije jednostavno niti puno igrao. To je eto bio jedan naš pokušaj.

Vrijeme za iskorak

Iako su se mnogi često čudili što ga još nismo vidjeli na klupi nekog boljeg domaćeg kolektiva, HNL romantika i poluamaterizam nisu mu problem, tvrdi. Još bi uvijek imao volje voditi nekog našeg prvoligaša.

- Takva mi je karma momentalno da sam vodio slabije klubove, ali se iskreno nadam da ću svoju priliku dočekati. Prebrzo je ovo sve došlo pa nisam do sada ništa još gledao, najviše vremena sada trošim na vas medije, ali to mi je uvijek drago - nasmijao se dobro raspoloženi trener.

- Nevjerojatno je koliko sam dobio podrške dragih ljudi, ali i podrške onih koji me niti ne poznaju. To mi je najdraže, to me puni novom energijom. Još uvijek imam energije, dajem maksimalno od sebe i imam snage za HNL, ali ne znam imam li još energije nekoga baš izvaditi iz dna. To je jednostavno preveliki stres, svaka utakmica i minuta je poseban doživaljaj.

Novi angažman

Cijela situacija je utjecala, srećom kratkoročno, i na zdravlje, ali sada je sve u redu, uvjerava nas Toplak.

- Imao sam povišen tlak u posljednje vrijeme, ali je to sve u redu sada. Slučajno sam to otkrio na sistematskom, ali sada stvarno nemam nikakve probleme - potvrdio nam je.

Planova za dalje ima. U razdoblju korone je teže pronaći novi angažman, no jedan inozemni bi uskoro mogao pokucati na vrata.

- Postoji velika mogućnost inozemnog angažmana, radim sada na tome, malo ću se više angažirati. Jednostavno kada imate klub, to zanemarite. Sada se nadam da bi se mogla ostvariti jedna dobra ponuda - rekao je za kraj donedavni trener Varaždinaca.