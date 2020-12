Dinamovci se kratko veselili, Mamić odmah najavio derbi s Rijekom

U susretu posljednjeg kola K skupine Europske lige Dinamo je na stadionu Maksimir pobijedio moskovski CSKA sa 3:1 potvrdivši prvo mjesto u skupini i plasman u 16-inu finala. Dinamo je i prije ovog kola osigurao "europsko proljeće", a protiv Rusa je lovio mjesto u povijesti europskih kupova.

Hrvatski prvak je imao priliku postati jedini klub u povijesti Lige prvaka i Europske lige, otkako se igraju u sadašnjim formatima, koji je skupinu okončao bez primljenog pogotka.

Nažalost, "Modre" je na putu do rekorda zaustavio hrvatski nogometaš Kristijan Bistrović postigavši pogodak u 76. minuti, čime je Dinamo primio gol nakon 526 minuta igre.

- Čestitam momčadi na sjajnoj igri i na sjajnom rezultatu. Odigrali smo jako dobru utakmicu 80 posto vremena. Ekipa je silno željela ne primiti gol, ali to se nažalost dogodilo. Kada smo primili gol malo smo izgubili konce - kazao je Dinamov trener Zoran Mamić.

Dodao je kako u tjednu prije utakmice nije spominjao lov na rekord.

- Ekipa je to silno željala, ali mi to nismo spominjali. Nismo stavljali fokus na to nego na pobjedu i tri boda. Bez obzira što nismo uspjeli, dobio sam poruku da smo rekorderi po minutaži, pa i to je sjajno.

Istaknuo je kako ova momčad ima još puno prostora za napredak.

- Teško je reći koji su limiti ove momčadi, sigurno postoji prostora za napredak. Ovo je velikim dijelom nova momčad u odnosu na dvije prošle godine. Puno je novih igrača i protokom vremena to može izgledati još bolje, posebno kada prođemo kompletne pripreme.

Hrvatski prvak će kao pobjednik skupine K imati status nositelja, kao i ostalih 11 pobjednika skupina, te četiri najbolje trećeplasirane ekipe iz Lige prvaka.

Kao nositelj Dinamo će imati prednost domaćeg terena, pa će prvi susret 18. veljače igrati u gostima, a uzvrat 25. veljače na stadionu Maksimir.

Među najzvučnijim imenima koji prijete "modrima" su Benfica, Real Sociedad, RB Salzburg, Lille, ali i Crvena zvezda...

- Želja za ždrijeb nemam, pokušat ćemo se pripremit na najbolji mogući način kao i do sada pa ćemo vidjeti - istaknuo je.

Dinamo nema preveše vremena za slavlje jer ga u nedjelju očekuje derbi na Rujevici protiv Rijeke.

- Možemo biti sretni i ponosni što smo pokazali u prvih 45 minuta i veći dio nastavka. Možemo uživati u toj pobjedi, ali samo večeras jer nas u nedjelju očekuje derbi protiv Rijeke - dodao je Mamić.

Čestitao je Rijeci na sjajnom rezultatu protiv AZ-a i lijepoj prezentaciji hrvatskog nogometa.

- Očekujem pravi derbi, dobru utakmicu, obje momčadi su u dobrom rasploženju, no mi uz sav respekt idemo po tri boda - poručio je na kraju Mamić.