Salihamidžića napali nakon otkaza Kovaču: Ovo je totalni nedostatak poštovanja

Niko Kovač prošlo je svršeno vrijeme u Bayernu. Uvjerljivi subotnji poraz od Eintrachta (5:1) bila je kap koja je prelila čašu, a hoće li jednoga dana putevi ponovo spojiti hrvatskog stratega i bavarski klub, vidjet ćemo.

U svakom slučaju, nekadašnji hrvatski izbornik slobodan je potražiti novi posao, a tko će ga naslijediti na klupi njemačkog prvaka - Mourinho, Wenger ili već netko treći - odlučit će uprava kluba narednih dana.

Na tu temu će pravo glasa imati i sportski direktor Hasan Salihamidžić, koji je upravo izvrgnut kritikama zbog priopćenja kojim se oglasio povodom Kovačeva otkaza.

- Od igrača sada očekujem pozitivnu reakciju i apsolutnu motivaciju u svrhu postizanja naših ciljeva ove sezone - navedeno je u priopćenju nekadašnjeg reprezentativca Bosne i Hercegovine.

Što je u toj izjavi sporno? To što je prepisana gotovo od riječi do riječi, i to iz priopćenja koje je potpisao izvršni predsjednik Bayerna Karl-Heinz Rummenigge kada je klub 2017. godine otpuštao Carla Ancelottija.

Tek reda radi je promijenjena koja riječ, što nije ostalo neopaženo na društvenim mrežama. Jedan mu je od navijača tako spočitnuo nedostatak poštovanja, iako treba do kraja biti pošten i dopustiti mogućnost da je samo potpisao priopćenje koje su mu poslali iz Bayernova ureda za odnose s javnošću.

Bilo kako bilo, mogao se Salihamidžić poštedjeti povlačenja po društvenim mrežama, i to u trenucima dok navijači i njega pozivaju na odgovornosti jer drže da ova momčad nije adeklvatna za najviše domete.