Salah je sjajan, ali ovaj nevjerojatan podatak govori o veličini C. Ronalda!

Mohamed Salah ove sezone zasigurno je najveće osvježenje i najugodnije iznenađenje. Egipatski nogometaš je eksplodirao u Liverpoolu i igra najbolji nogomet u karijeri.

Igrao je on dobro i u Chelseaju, Fiorentini ili Romi, ali nikada nije bio svjetska klasa kao što je to danas. Svjesni su to i njegovi suigrači te trener Jurgen Klopp koji je prepričao zanimljivu anegdotu.

- Prije utakmice s Manchester Cityjem rekao sam dečkima: 'Idemo svi izaći na trening potpuno goli. Ionako nitko ne bi primijetio, svi gledaju samo Salaha.' On je, naravno, to i zaslužio, rekao je Klopp.

Salah je ove sezone postigao već 40 pogodaka, a njegov Liverpool zbog toga ima sjajnu sezonu. Treći je u Premiershipu i u ligi prvaka ga čeka polufinalni okršaj s Romom.

- Od prvog dana u Liverpoolu želio sam napraviti nešto veliko. U Chelseaju nisam dobio priliku, a kad sam stigao ovdje svima sam želio pokazati kakav nogomet mogu igrati. Kad sam odlazio iz Premiershipa svima sam rekao da ću se vratiti i čim sam dobio tu priliku, vratio sam se. Sami se možete uvjeriti u razliku u odnosu na prijašnje godine, prepričava Salah.

I, zaista, on je izrastao u pravu svjetsku klasu, užitak ga je gledati. No, na intrenetu se pojavio jedan zanimljiv podatak koji ne umanjuje njegovu vrijednost, ali nam svima jasno daje do znanja koliko je onda velik Cristiano Ronaldo.

Naime, da je Salah 16 sezona zaredom odigrao na ovako vrhunskoj razini kao sada, on bi i dalje prema statistici bio iza Cristiana Ronalda. U tom slučaju Salah bi imao 640 postignutih pogodaka, a Portugalac već ima 650. Zaista, to su brojke koje u jednom ovakvom primjeru dobivaju dodatnu težinu.