Salah i društvo osigurali nastup na SP-u: Još jedna reprezentaciju vrlo blizu plasmana

Nogometna reprezentacija Egipta osigurala je plasman na Svjetsko prvenstvo iduće godine nakon što je u afričkim kvalifikacijama, na gostovanju, pobijedila Džibuti 3-0.

U skupini A, kolo prije kraja, Egipat na prvom mjestu ima nedostižnih pet bodova više od Burkine Faso koja je na drugom mjestu. Egiptu će ovo biti četvrti odlazak na Svjetsko prvenstvo, a ranije su na velikoj sceni nastupali 1934., 1990. i 2018. godine. Egipat je bio prva afrička zemlja koja je osigurala nastup na SP u povijesti.

Legendarni Talijan nahvalio rivala Modrića: Prestar? Ma ne! Reći ću vam što on znači našoj djeci Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ranije su SP 2026. osigurali domaćini Kanada, Meksiko i SAD te Japan, Novi Zeland, Iran, Uzbekistan, Južna Koreja, Jordan, Australija, aktualni svjetski prvak Argentina, Ekvador, Brazil, Urugvaj, Paragvaj, Kolumbija i dvije afričke države Maroko i Tunis.

Egipat je ove srijede u gostima uvjerljivo pobijedio Džibuti 3-0. Već nakon četrnaest minuta igre bilo je 2-0, a strijelci su bili Adel i Salah. Sve je okončano u 84. minuti kada je Salah drugi put pogodio suparničku mrežu.

Zougrana je u 43. minuti bio strijelac za 1-0 Burkine Faso na gostovanju kod Sierra Leone.

Sasvim blizu plasmana na SP stigla je Gana kroz natjecanje u skupini I. Prije posljednjeg kola Gana ima tri boda više od Madagaskara i za sigurni odlazak na SP Gancima treba barem bod u zadnjem, domaćem susretu gdje će im suparnik biti Komori.

VEZANI ČLANCI:

Gana je ove srijede jednostavno slavila kod Srednjoafričke Republike s 5-0. Golove su dali Salisu u 21., Partey u 52., Djiku u 69., J. Ayew u 72. i Sulemana u 87. minuti. Slavio je i Madagaskar koji je u gostima pobijedio Komori 2-1 pogocima Couturiera u 11. i Raheriniaina u 73. minuti.

U pretposljednjem kolu skupine D nastavljena je velika borba nogometaša Zelenortskih otoka i Kameruna za prvo mjesto koje direktno vodi prema SP. Zelenortski otoci su u Tripoliju remizirali 3-3 protiv domaćina Libije, dok je Kamerun u gostima s 2-0 bio bolji od Mauricijusa. Unatoč remiju Zelenortski otoci su ostali prvi na ljestvici i kolo prije kraja imaju dva boda više.

Još uvijek Zelenortski otoci imaju sve u svojim rukama, kao i posljednju utakmicu na domaćem terenu protiv Esvatinija, posljednje momčadi s ljestvice. Kamerun u zadnjem kolu igra domaći dvoboj protiv Angole. Zelenortski otoci nikada u svojoj povijesti nisu nastupili na Svjetskom prvenstvu.

Kamerun je kod Mauricijusa slavio 2-0 golovima Moumi Ngamaleua u 57. i Mbeuma u 92. minuti. Zelenortski otoci su odigrali dramatičnu utakmicu kod Libije gdje su na kraju iščupali bod. Gubili su gosti 1-3 do 76. minute, a tada je na 2-3 smanjio Lopes Cabral. Bod je toj reprezentaciji osigurao Semedo golom u 82. minuti.