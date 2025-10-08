Naši Portali
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
problem za Hrvata

Livaković nezadovoljan statusom u Gironi, Španjolci: 'Žali se i to s razlogom'

KATAR 2022 - Dok Messi slavi, Dominik Livaković tuguje
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
08.10.2025.
u 20:49

Posrednik koji je pomogao da dođe do ovog transfera u razgovoru za spomenuti medij također je rekao kako se hrvatski vratar žali s razlogom jer je zbog statusa koji mu je Girona obećala odbio financijski izdašnije ponude.

Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković prešao je ovog ljeta iz turskog Fenerbahčea u španjolsku Gironu u potrazi za većom minutažom. 'Jedinica' vatrenih krajem prošle godine izgubio je status prvog vratara u turskom klubu te se za njega nije uspio izboriti krajem prošle, ni početkom ove sezone pa je odlazak bio logičan.

Livaković je primarno tražio klub u kojem će imati status prvog vratara, što je Girona trebala biti, ali trenutačno je i u katalonskom klubu rezerva 33-godišnjem Paulu Gazzanigi. Još uvijek čeka na debi u Španjolskoj, a u opasnosti je i da izgubi status prvog vratara Hrvatske. Španjolski mediji također su svjesni njegovih problema sa statusom u momčadi pa je tako Mundo Deportivo objavio tekst s naslovom: "Livaković je nezadovoljan što je rezerva u Gironi".

Legendarni Talijan nahvalio rivala Modrića: Prestar? Ma ne! Reći ću vam što on znači našoj djeci

Posrednik koji je pomogao da dođe do ovog transfera u razgovoru za spomenuti medij također je rekao kako se hrvatski vratar žali s razlogom jer je zbog statusa koji mu je Girona obećala odbio financijski izdašnije ponude. Katalonski klub inzistirao je na njegovom dolasku i obećao mu poziciju među vratnicama koju još uvijek nije dobio.

U prvoj utakmici od njegovog dolaska, Gazzaniga je primio četiri pogotka u porazu od Levantea (4:0), a Livaković je u klub stigao tik prije te utakmice pa se nije ni očekivalo da će nastupiti. Očekivao je kako će već u sljedećoj utakmici baš on krenuti od prve minute, no Argentinac je značajno podignuo formu i zadržao svoje mjesto, a trener Michel nije sklon rotiranju igrača na ključnim pozicijama poput one vratarske.

Španjolski stručnjak smatra kako je ključno izgraditi povjerenje u momčadi prije nego što se krene u rotiranje igrača pa se čini kako će Livaković još malo morati pričekati da 'dođe na red'. Pitanje je je li on na to spreman jer frustracije zbog manjka kontinuiteta se sigurno nakupljaju.

Ključne riječi
nogomet status Girona Dominik Livaković

