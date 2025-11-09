Naši Portali
Varaždin je treći

Šafarić: Rekao sam Zeliniki da želim čistu mrežu

Osijek: SuperSport HNL, 12. kolo, NK Osijek - NK Varaždin
David Jerkovic/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
09.11.2025.
u 21:53

Igrači koji se vraćaju, morat će dati sto posto. Bočkaj i Tavares se vraćaju nakon stanke, a uskoro nakon njih Punčec i Mladenovski

Varaždin je upisao jako važnu pobjedu nad Rijekom i s njom stigao na treće mjesto HNL-a.

- Ovo je jako važna pobjeda u baš ludoj završnici. Odlično smo počeli, odigrali jako dobro prvo poluvrijeme, stabilno i bez puno šansi Rijeke, nisu nam ništa mogli napraviti. Znali smo da u nastavku neće biti lako, nedostajalo nam je puno igrača u rotaciji. Rijeka nas je pritisnula, možda je to bilo i normalno za očekivati. Ali na kraju smo odigrali vrhunsku taktičku utakmicu i zasluženo pobijedili - rekao je trener Varaždina Nikola Šafarić kojem je nedostajalo pun igrača, ali je stigao do te važne pobjede.

Legendarni borac poslao poruku Cro Copu: Nadam se da treniraš, spreman sam za pravu borbu

- Nismo se s tim zamarali, ozljede su sastavni dio nogometa. Dečki koji su danas igrali lani su izborili Europu i sad su iskoristili šansu maksimalno. A igrači koji se vraćaju, morat će dati sto posto. Bočkaj i Tavares se vraćaju nakon stanke, a uskoro nakon njih Punčec i Mladenovski.

Oliver Zelenika bio je sjajan na vratima Varaždina i na kraju čudesnim obranama sačuvao pobjedu Varaždinu.

- Tako smo se dogovorili, hahaha, da bude nula u mreži. U zadnje dvije, tri utakmice se dignuo, bio je svjestan da nije na maksimumu i u sjajnoj formi te je pojača rad na treninzima i to mu se vratilo. Bio je igrač utakmice i veseli me to - kazao je trener Varaždina Nikola šafaić koji sad drži treće mjesto u HNL-u.
Nikola Šafarić Oliver Zelenika Rijeka Varaždin

