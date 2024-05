Sad je jasno: Ivan Jurić odlazi iz Torina! Slijedi li dolazak u Hajduk? Neki ga već prizivaju...

Ivan Jurić na kraju sezone definitivno napušta klupu Torina. Potvrda je stigla dan uoči utakmice 36. kola Serie A u kojem će igrati na gostovanju kod Verone. Odlučio je tako Jurić stati na kraj naklapanjima oko nastavka karijere u Torinu kojeg vodi od svibnja 2021. godine. U tri sezone na klupi te momčadi do sad je upisao 119 nastupa u kojima je ostvario 42 pobjede, 37 remija i 40 poraza.

Zanimljivo je, u sve tri sezone Torino bi pod Jurićevim vodstvom mogao završiti na istoj, 10. poziciji. Da je došlo vrijeme za rastanak potvrdio je i sam splitski trener.

🟤🇭🇷 Croatian manager Ivan Jurić leaves Torino at the end of the current season, decision confirmed.



“I was not convinced about signing a new deal and I have no regrets about that”, Jurić says. pic.twitter.com/egVuSJvlTO