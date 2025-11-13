Jasno je što Kovačević mora napraviti odmah i pod svaku cijenu. Nema više što čekati

Zvonimir Boban na stranicama Večernjeg lista svoje je rekao, objasnio je zašto je stao iz trenera Marija Kovačevića. U pravu je kad kaže da se prošle sezone promijenilo previše trenera, jasno je da trener treba i kontinuitet da bi nešto napravio. Ono što je još važnije, kazao je da Kovačević ima samostalnost. Bilo je to važno reći jer puno je kuloarskih priča bilo o tome kako Boban o svemu odlučuje, pa i tome tko će igrati, kako igrači koje nije on doveo ne mogu dobiti priliku, čak su priče išle do toga da je Kovačević u tjednu pred utakmicu s Istrom u napadu uigravao Kulenovića, a onda je nakon 'intervencije' počeo Beljo. Boban tvrdi da Kovačević ima samostalnost, da odlučuje o tome tko će igrati. U trenucima kad se vjerovalo da bi ga mogao smijeniti zbog četiri poraza u 13 odigranih utakmica u našoj ligi, a HNL je prioritet koliko god je lijepo igrati u Europi, Kovačević je ostao u sedlu i sad je zapravo puno toga na njemu.

Boban o krizi i budućnosti trenera Dinama Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U svakom slučaju mora uvesti reda u svlačionicu, ako ga već sami igrači nisu uveli na svojem dugom sastanku u Puli nakon poraza od Istre. Ako je samostalan, onda može, pa i mora povući određene poteze, ne može dopustiti da mu neki igrači kasne na treninge (navodno Bennacer), da se neki bezvoljno vuku po terenu, da neki imaju višak kilograma... Sve to govori da situacija bar dosad nije bila dobra, a Kovačević najbolje zna kako koji njegov igrač radi i kako se ponaša i tko zaslužuje igrati, a koga treba 'zalediti' na klupi ili poslati na tribine, ako ne i udaljiti iz prve momčadi.

Dakle, Kovačević je javno dobio ovlasti i sad ih treba iskoristiti. Ako to ipak nije tako, ako baš ne može sam donositi te važne odluke o svojoj momčadi, onda bi sam trebao otići, sve drugo ne bi imalo smisla i ne bi donijelo ništa bolje Dinamu. A plavima trebaju ozbiljna poboljšanja. Ono što zabrinjava više od rezultata je igra, s dobrom igrom sve se može popraviti u rezultatskom smislu, nemaju plavi sad nekakav ogromni zaostatak, ta četiri boda minusa u odnosu na Hajduk mogu se jako brzo nadoknaditi. Ali, ne s igrom s kakvom se plavi prezentiraju u posljednje vrijeme. I taj pad je jako čudan, plavi su na ljeto potpuno promijenili momčad. I očekivale su se oscilacije, pa i sam Boban je rekao da će biti utakmica u kojima će plavi patiti, ali to se moglo očekivati na početku sezone, sezona sad više nije mlada i ta nova momčad sad je već morala biti sve bolja, a dogodilo se suprotno, bolja je bila na početku sezone negoli je sada i Kovačević mora pronaći koji su razlozi za taj krivi smjer kojim su krenuli.

Dinamo bi morao malo posložiti kockice u svlačionici prve momčadi. Da, normalno je da igrački koji ne igraju ili igraju jako malo, nisu zadovoljni, bilo bi čudno da jesu. No, s druge strane čemu ih držati u kadru prve momčadi ako ih se tako malo koristi. Primjerice, koji je smisao držati na klupi Mudražiju i Soldu kad gotovo uopće ne igraju. Me bude li se nešto po tom pitanju promijenilo i oni bi morali 'skočiti' do ureda Zvonimira Bobana i potražiti rješenje. I za njih bi bilo bolje da odu nekamo na posudbu ako ih se zasad ne vidi u igri Dinama, ovako samo gube vrijeme i s pravom su nesretni.

Nadalje, mladi i izuzetno nadareni Varela također nije igrao puno, iako više od Solde i Mudražije, ali s minutažom koju je dosad imao neće ni on uhvatiti konce seniorskog nogometa. Ako fizički nije dorastao seniorskom nogometu, ako ga suparnički braniči lako izguraju, bilo bi bolje za njega i Dinamo da igra za juniore, za tog je dečka najvažnije da igra, bolje i za juniore dok Dinamo još nema B momčad. Zbog tako male minutaže izgubio je i mjesto u reprezentaciji Portugala za koju je dosad redovno dobivao pozive.

Kovačević nema puno vremena, zapravo ga nema uopće jer Dinamo već 19. ovog mjeseca, dakle sljedećeg tjedna, igra kup utakmicu protiv nezgodnog Karlovca Igora Pamića, drugoligaša koji se bori za ulazak u prvoligaško društvo. a onda mu dolazi neugodni Varaždin koji je plavima u prvoj četvrtini sezone uzeo dva boda, plavi su taj jedan bod jedva spasili, a nakon toga su krenuli u još veće probleme, stigao je poraz od Gorice. Doduše,onda je krenuo rezultatski uzlet, pobjede nad Hajdukom, Fenerbahçeom, Maccabijem, Slavenom Belupom, ali sve je to onda ozbiljno kompromitirano porazima od Vukovara, Lokomotive i Istre, s lošim igrama u još niz utakmica.

Da, nije sporno da je Dinamo u krizi i Boban je povukao dobar potez kad se odlučio za javni nastup. No, sad plavi trebaju djelovati na terenu. Probuditi se moraju i igrači, ne može se sva krivnja svaliti ni na trenera koji je, istina, imao krivih poteza, ali kad je na travnjak slao i najbolju momčad, on bi u jednoj utakmici odigrala jako dobro, a u drugoj očajno, to sigurno nije greška trenera pa se i igrači moraju zapitati zašto je tome tako. A Kovačević mora na travnjak slati one najbolje, one koji se bore i trude, a moguće 'šetače' poslati na šetnju u maksimirsku šumu. Za svoje dobro i za dobro Dinama. Ako to ne može, kako smo ranije ustvrdili, bilo bi bolje da se zahvali na dosadašnjem povjerenju.