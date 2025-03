Rusko-srpsko prijateljstvo na testu: Hoće li Srbija sada ostati uz Kremljova?

Sad je i službeno. Jedan od najstarijih olimpijskih sportova neće ispasti iz programa Olimpijskih igara. Privremeno je bio ispao, ali je vraćen, i to odlukom 144. kongresa Međunarodnog olimpijskog odbora, a na prijedlog Izvršnog odbora MOO-a, kojim će idućih osam godina predsjedati Zimbabveanka Kirsty Coventry.

Zbog nedostatne transparentnosti u poslovanju i vođenju Međunarodne boksačke asocijacije (IBA, negdašnja AIBA), boks nije bio u inicijalnom programu sportova na predstojećim ljetnim Igrama u Los Angelesu.

Hrvati pristupili na vrijeme

I dok je na posljednjim i pretposljednjim Igrama olimpijski boksački turnir organizirao posebni odbor MOO-a (prošle se godine to zvalo Paris 2024 Boxing Unit), ovoga puta to će činiti nova svjetska boksačka organizacija nazvana World Boxing, a predvodi je Boris Van der Vorst.

A riječ je o nizozemskom biznismenu koji je nedavno (7. ožujka) posjetio Zagreb zahvalivši pri tome Hrvatskom boksačkom savezu što je, čini se na vrijeme, pristupio organizaciji koju on predvodi.

Sada kada je sve postalo službeno, za očekivati je da će biti novog pretrčavanja iz organizacije koju predvodi ruski bogataš i Putinov prijatelj Umar Kremljov. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li to učiniti i Boksački savez Srbije koji je bio domaćin netom završenog Svjetskog prvenstva za boksačice održanog pod kapom IBA-e. Hoće li naši istočni susjedi, u ime rusko-srpskog prijateljstva, ostati vjerni Kremljovu ili će se priključiti pokretu koji predvodi Van der Vorst?

Boks ima dugu olimpijsku tradiciju. U moderne Olimpijske igre uključen je u prigodi njihova trećeg izdanja održanog 1904. u St. Louisu i u međuvremenu je bio dio natjecateljskog programa svih Igara osim 1912. u Stockholmu jer je tamošnji zakon taj sport zabranjivao.

Otkako je samostalna, Hrvatska je osvojila samo jednu olimpijsku medalju u boksu, a riječ je o superteškaškoj bronci koju je Filip Hrgović osvojio u Riju 2016. godine. Prije njega, još za vrijeme bivše SFRJ, olimpijske medalje osvajali su i sljedeći Hrvati – Mate Parlov (zlato, 1972.), Anton Josipović (zlato, 1984.) i Damir Škaro (bronca, 1988.).

A za sljedeće odličje ozbiljan bi kandidat mogao biti aktualni europski poluteškaški prvak Gabrijel Veočić. No do Olimpijskih igara u Los Angelesu još je više od tri godine pa će priliku za kvalifikacije imati i boksači (Luka Pratljačić) i boksačice (Sara Beram) koji su upravo pokrenuli svoje profesionalne karijere no to im neće biti prepreka da izbore olimpijsku vizu.

Svjetsko prvenstvo je u rujnu

– Drago mi je da je boks vraćen u olimpijsku obitelj, a ja ću svoj olimpijski san pokušati ostvariti paralelno s profesionalnom karijerom. Meni se čini da će sada svi nacionalni savezi prijeći u World Boxing jer oni koji to ne učine neće moći poslati svoje boksače na Olimpijske igre – komentar je Gabrijela Veočića kojemu će, kao i ostalim reprezentativcima, središnji događaj godine biti rujansko Svjetsko prvenstvo u olimpijskom boksu u Liverpoolu.

– Još nije poznato koji će biti sustav kvalifikacija za Olimpijske igre, a dosad su to bila svjetska i europska prvenstva te posebni kvalifikacijski turniri – dodao je Veočić.