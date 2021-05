U ZAGREBU

Ruskinja je crna mačka za Hrvatice, u dva nizana kola izbacila naše tenisačice

No, Jana nema što previše zamjeriti sebi, dala je sve što je u ovom trenutku mogla. Ulazak u četvrtfinale Zagreba pogurat će je na 194. mjesto WTA liste (+8), ali 24-godišnja Vrbovčanka je 76. u konkurenciji igračica do 25 godina, a to znači da je budućnost pred njom