Niko Pulić otkrio kako je dobio koronavirus: 'Nosio sam masku, testirao se...'

Proslavljeni hrvatski vozač Niko Pulić (57) morao je propustiti prvo izdanje WRC Croatia Rallyja zbog koronavirusa, ali nakon poveće muke s bolesti oglasio se za 24sata iz bolnice.

- Već sam 12-13 dana sam na najvećem stroju za maksimalni protok kisika, kapaciteta 94 litre. Još bih 15 do 25 dana trebao provesti ovdje jer i nalaz krvi mi je puno bolje. Treba biti strpljiv - izjavio je pa se osvrnuo na to kako je uopće dobio koronavirus:

- Testirali smo se, pazili, nosili maske, prali, čistili... i svejedno ga pokupiš. A pokupio sam ga točeći gorivo, kupujući spizu ili cvijeće za groblje...

U bolnici je vidio svakakve stvari, koje bi volio zaboraviti što prije jer ljudi su oko njega umirali ili bili u teškoj situaciji svakog dana. Supruga i kći su također imale koronavirus, ali puštene su kući.

- Ženu su pustili kući u utorak popodne, stanujemo blizu bolnice, a nema više temperaturu. I kći je preboljela, imala je samo 3-4 dana temperaturu i sad je već izašla iz izolacije. Ona je mlada, drugačije je. Nažalost razgovarao sam i s doktorom, kaže da nema pravila, da si pio i pušio, možda te ne bi toliko pogodilo, jedan je plivač u Rijeci 60 dana u bolnici, jedan 50 - kaže Pulić.

Nije mogao ne komentirati i Croatia Rally.

- Naravno da sam pratio, koliko sam mogao. Priključio sam se uživo na WRC stranicu, ali jednostavno nisam mogao gledati cijelo vrijeme u telefon jer preko vikenda je bila ozbiljna situacija. Ali to što sam uspio pogledati me malo i dizalo. Bio sam sve pripremio da obilježim 40 godina karijere, otkako me 4. travnja 1981. pokojni Dubravko Čikor zaustavio s fićom i počeli smo trenirati, a u srpnju 1981. osvojio prvi pokal. Htio sam s pravim autom pripremiti oproštaj, na WRC-u, na najvećem spektaklu ikad u Hrvatskoj, ali ipak sam uspio prebaciti emocije da je zdravlje najvažnije - zaključio je, a više čitajte OVDJE.