VIDEO Rukometaši su oduševljeni dočekom! Zbog jedne stvari nisu mogli suspregnuti suze

Hrvatska rukometna reprezentacija je sa srebrom oko vrata završila Svjetsko prvenstvo 2025. godine. Nakon brojnih uzbudljivih utakmica i velikog finala u Oslu, rukometaši su došli u Zagreb gdje su ih dočekali uzbuđeni navijači. Više desetaka tisuća Hrvata i Hrvatica skupili su se na Trgu bana Jelačića kako bi čestitali hrvatskim predstavnicima i s njima proslavili. Nakon glazbenog programa, rukometaši su podijelili svoje dojmove.

"Doček je prelijep. Nismo ovoliko ljudi očekivali. Pogled na ove ljude daje nam pravo da kažemo da smo sve povezali i ujedinili. Ovo nije kraj medaljama, nego tek početak. Kad duša i tijelo kažu da staneš, nismo mogli ljepše zamisliti oproštaj. Još sam aktivan u klubu, sigurno ću se posvetiti više obitelji klubu. Hrvatska je dobila još jednog navijača. Thompsona svi cijenimo i poštujemo, njegova će pjesma ostat će dio prvenstva", rekao je Igor Karačić.

"Ovo je prelijepo. Hvala svima koji su došli. Sada vidimo što smo napravili. Ponosni smo i sretni. Hvala svima. Ovo je velika stvar za Hrvatsku i za naša srca. Sretan sam i ponosan. Nisam očekivao ovo. Rasplakao sam se kad sam vidio avione. Ovi ljudi ovdje pokazuju koliko im je stalo do Hrvatske, rukometa i do nas. Obećavamo da ćemo se dalje truditi. Ovo nije zadnja medalja za Hrvatsku. Borit ćemo se i za zlato", rekao je Mario Šoštarić.

"Fenomenalno. Hvala svima koji su došli. Oni su nas doveli do finala. Bez njih ne bismo bili ovdje. Igrat ću još godinu dana u klubu. Teško mi je i žao mi je. Emocije me ubijaju. Dečki su predivni. Nadam se da će im ovo biti motivacija za ono što dolazi. Hvala Danskoj i Daguru što me stavio u igru. Predivno, nisam mogao poželjeti bolji kraj", izjavio je Domagoj Duvnjak.

"Fenomenalno je. Toliko pozitive, toliko ljudi. Nismo vjerovali da će ovoliko ljudi doći. Hvala svima. Dali smo sve od sebe protiv Francuske i zasigurno je bio jedan od najljepših trenutaka. Deset minuta na kraju utakmice bilo je najduže. Nisam vjerovao što se dogodilo, a trebat će mi par dana da razumijem i što se ovdje dogodilo", rekao je Ivan Pešić.

"Ovo je nadmašilo očekivanja. Drago mi je da smo ujedinili naciju i da nas je ovoliko ljudi došlo podržati. Stvarno je lijepa uspomena s Duvnjakom. Možda će za deset ili dvadeset godina biti slika nekog klinca sa mnom. Baš mi je drago što sam se sjetio učiteljice. Ovo je moj najdraži trenutak čitavog prvenstva", rekao je Dominik Kuzmanović.