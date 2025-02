Kuzmanovića na dočeku pitali ima li poruku za učiteljicu, evo što je rekao

Hrvatski rukometaši svečano su dočekani na Trgu bana Josipa Jelačića, gdje su se popeli na pozornicu i obratili okupljenim navijačima. Zahvalili su im na velikoj podršci i odazivu, istaknuvši koliko im znači ovakva atmosfera. Tijekom programa voditelj je upitao mladog vratara Dominika Kuzmanovića ima li kakvu poruku za učiteljicu čiji je komentar ispod jedne objave na Facebooku nedavno postao viralan. "Nadam se da prati i dalje", kratko je odgovorio Kuzmanović i nasmijao okupljene.

Njegova izjava izazvala je smijeh i oduševljenje među navijačima, koji su još jednom pokazali koliko cijene trud i uspjeh rukometaša.

Dominik Kuzmanović na ovom je Svjetskom rukometnom prvenstvu, malo je reći, briljirao. Pokazao je i klasu i talent. Njegovo ime na svakoj se utakmici gromoglasno orilo Arenom, obožavaju ga i navijači i suigrači, a htjeli - ne htjeli, nakloniti mu se moraju i suparnici. Čovjek je to koji je branio 'nemoguće' pa čak i kad nije bilo na golu. Sjetimo se samo da je s klupe utrčao, bacio se prema golu i vršcima prstiju obranio zicer Francuza u polufinalu. Malo je onih koji se nisu naježili na te scene... A on? On je slavio svaku obranu kao da je prva, kao da je najvažnija... I jest! No, na stranu njegov vrhunski vratarski talent, Kuzmanović je pokazao i koliko je velik čovjek. On je i gladijator i oficir i džentlmen. Posvjedočila je tomu njegova bivša učiteljica iz osnovne škole. Ona je nakon pobjede Hrvatske nad Mađarskom u četvrtfinalu na Facebook profilu napisala što je -popularni Kuzma - napravio.

- Koliko je ovaj dečko postao divan... Kao bivša 'rukometašica' i njegova učiteljica imali smo česte razgovore o rukometu, vodili ih i na tekme... U 8. razredu sam ga pitala što će upisati, rekao je školu u Dugom Selu da može trenirati... S obzirom na tod a je bio super odlikaš, upitala sam ga da što ako ne uspije, on je samo rekao - Uspjet ću... Ja sam mu na to rekla da kada postane uspješan da se sjeti svoje učiteljice i pokloni joj jednu kartu. I tu je pao dogovor od prije osam godina. U ponedjeljak mi dolazi njegova poruka: 'Učiteljice, imam kartu za Vas ako želite i možete doći. Baš, baš me obradovao. I tako sam zahvaljujući njemu prisustvovala čudu protiv Mađarske. Samo nek je zdravlja dragi Kuzma, velik is već sad. - napisala je Sanja Oroz.