Bivši svjetski prvak u veleslalomu objavio prekid karijere

Bivši svjetski prvak u veleslalomu, Francuz Mathieu Faivre (33), objavio je prekid skijaške karijere.

Nakon nekoliko zima ispunjenih problemima, Faivre je odlučio zatvoriti poglavlje svoje profesionalne skijaške karijere.

"Odluka nije bila laka, jer sam cijeli život bio posvećen ovom sportu i ostvarenju dječjih snova. Nikada nisam mogao zamisliti da će me skijanje odvesti tako daleko," kazao je u video poruci na svom Instagram računu.

U petnaest sezona Svjetskog kupa ostvario je deset plasmana na postolju, uključujući dvije pobjede, u veleslalomu u Val d'Isereu 2016. i u Banskom 2021. godine.

Najveći uspjeh ostvario je na Svjetskom prvenstvu u Cortini d'Ampezzo 2021. godine, osvojivši dva zlata u veleslalomu i paralelnom slalomu. Ima i svjetski naslov iz 2017. godine u natjecanju mješovitih ekipa.

Na Olimpijskim igrama u Pekingu 2022. godine bio je "brončani" u veleslalomu.

"Skijanje je u meni zapalilo plamen koji me vodio kroz sve ove godine. Čini se da je taj plamen izgorio nakon olimpijskog veleslaloma u Pekingu 2022. Pomalo kao da je sve nestalo," dodao je.