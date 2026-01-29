Hrvatski rukometni savez: Preko noći su promijenili grad i hotel u kojem čekamo polufinale

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson danas je održao konferenciju za medije na kojoj se požalio na organizaciju Europskog prvenstva u Norveškoj, Danskoj i Švedskoj.

"Stavili su nas u autobus kao kokoši i doveli ovdje. A ja onda moram otići na konferenciju za medije pa doći kod igrača, održati sastanak, vidjeti kakvi su. Ovo je sramotno i recite mi kada mogu otići", rekao je Sigurdsson.

A njegove riječi potvrđuje i tekst objavljen na stanici Hrvatskog rukometnog saveza u kojem stoji što se događalo nakon što je Hrvatska u Malmöu svladala Mađarsku i izborila polufinale EP-a.

"Iako smo svi zajedno očekivali da će reprezentacija biti smještena u Herningu, kao što je to bilo ranije najavljeno, tijekom noći organizator je odlučio promijeniti grad i hotel u kojem će Hrvatska dočekati polufinalni susret s Njemačkom. Tako su dramatično zakomplicirali život hrvatskim medijima koji su svi od reda rezervirali hotele u Herningu jer Silkeborg se nalazi na 40 minuta vožnje od grada domaćina finalnog vikenda, a većina hrvatskih novinara ovdje je bez automobila", stoji u objavi HRS-a.

Podsjećamo, Hrvatska sutra u danskom Herningu od 17:45 protiv Njemačke igra polufinale Europskog prvenstva.