Hrvatskoj prijeti čovjek kojeg viđamo po Zagrebu: Kaže da je najveći influencer, djevojka mu pjevačica

Giorgi Tskhovrebadze danas će igrati protiv svojih prijatelja iz Zagreba – Filipa Glavaša, Ivana Pavlovića i Luke Lovre Klarice. Naime, ovaj je Gruzijac ove sezone došao u Kutiju šibica kao pojačanje na desnome vanjskom. Rođen u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, odrastao je u okruženju u kojem rukomet nije bio sport broj jedan. No, njegova atletska građa, visina od 194 centimetra i urođena eksplozivnost rano su ga usmjerili prema dvorani i ljepljivoj lopti. Njegov talent nije mogao dugo ostati skriven unutar granica domovine. Dok je bio u mlađim kategorijama bilo je jasno da je riječ o dijamantu koji treba brusiti na najvećoj sceni. Njegov igrački potpis, razorni skok-šut, postao je oružje od kojeg su strepjeli i vratari i obrane, a njegova glad za uspjehom vodila ga je prema Zapadu.

Prva postaja Montpellier

Prva velika postaja na tom putu bila je Francuska. S nepunih 18 godina Tskhovrebadze je potpisao za Montpellier. U svlačionici okružen svjetskim zvijezdama, mladi je Gruzijac morao učiti, upijati znanje i strpljivo čekati svoju priliku. Razdoblje provedeno u Montpellieru, koje je trajalo sve do 2023. godine, bilo je ključno za njegovo taktičko i tehničko sazrijevanje. Upravo je tijekom tog razdoblja uprava kluba prepoznala da mu je za daljnji iskorak potrebna veća minutaža i ključna uloga, što ga je odvelo na posudbu koja se pokazala presudnom za njegovu karijeru.

Ta ključna epizoda odigrala se u Švicarskoj. Tijekom sezone 2021./2022., Tskhovrebadze je nosio dres Pfadi Winterthura, kluba koji mu je pružio ono što mu je najviše trebalo: povjerenje i priliku da bude lider. Igrajući u švicarskoj ligi, ali još važnije, u Ligi prvaka, dobio je priliku mjeriti se s najboljim igračima kontinenta iz tjedna u tjedan. Njegove igre u Ligi prvaka nisu prošle nezapaženo. Europski rukometni skauti i treneri upisali su njegovo ime u svoje bilježnice kao igrača koji posjeduje rijetku kombinaciju fizičke snage, razorne šuterske moći i sve veće taktičke zrelosti. Vratio se u Francusku kao formirani igrač, spreman za sljedeći, još veći korak u karijeri.

A taj korak odveo ga je u najzahtjevnije rukometno natjecanje na svijetu, njemačku Bundesligu. Poziv legendarnog Gummersbacha bio je potvrda njegova statusa. Tamo je proveo dvije sezone. Paralelno s klupskom karijerom, Giorgi Tskhovrebadze gradio je kultni status u svojoj domovini. On je postao lice i srce gruzijske reprezentacije. Njegova predanost nacionalnom dresu kulminirala je na EP-u 2024., turniru koji će zlatnim slovima biti upisan u povijest gruzijskog sporta. Gruzija je prvi put sudjelovala na velikom natjecanju, a Tskhovrebadze je bio njihov predvodnik. U svakoj utakmici davao je sve od sebe, a njegova je ljevica donijela Gruziji povijesnu, prvu pobjedu na turniru izazvavši euforiju u domovini. Njegovi ključni golovi i liderska uloga na terenu pokazali su Europi da Gruzija više nije samo egzotičan sudionik, već ozbiljna reprezentacija u usponu. Da je riječ o golgeteru nesvakidašnjeg kalibra, pokazao je još 2018. godine kada je na utakmici EHF U18 prvenstva protiv Bjelorusije postigao gotovo nevjerojatnih dvadeset golova.

Djevojka mu pjevačica

U Gruziji je iznimno popularan, ima jako puno pratitelja na Instagramu, za sebe kaže da je rukometaš i influencer. Djevojka mu je jedna od najpoznatijih gruzijskih pjevačica. No, u klubu kažu da se u ovoj polusezoni nije baš ni s kim posebno sprijateljio, više voli sam provoditi vrijeme. Ugovor mu vrijedi do kraja ove sezone, još je upitno hoće li mu ga u klubu produljiti. Rekao je da bi volio ostati jer je Zagreb grad koji mu se jako sviđa.