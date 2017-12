Rukometaši nastavljaju s pripremama: 'Spremni smo se žrtvovati'

Hrvatska muška seniorska rukometna reprezentacija okupila se za drugu fazu priprema za Europsko prvenstvo koje će se od 12. do 28. siječnja 2018. održati u Hrvatskoj, a treninge pod vodstvom izbornika Line Červara reprezentacija će odrađivati u Ivanić-Gradu sve do 31. prosinca.

Za drugi ciklus priprema reprezentaciji se pridružio igrač francuskog PSG-a Luka Stepančić. Iako je već bio s reprezentacijom u Ivanić-Gradu na dva treninga posljednjeg dana okupljanja, tek sada će se u punom opsegu priključiti reprezentaciji.

"Koliko sam vidio i koliko sam čuo od dečki, prva faza je bila dosta zahtjevna, naporna, ali izdržali su to, čak bih rekao i sa smiješkom. Ne mogu reći da sam bio tamo jer sam se priključio zadnji dan i odradio samo dva treninga. Sad ću vidjeti iz prve ruke kako to izgleda, ali svi smo spremni na to, na jednu dozu odricanja jer znamo što nas čeka za dva tjedna", rekao je Stepančić.

Što se igračke forme tiče, Stepančić se osjeća dobro, a nedostatak klupskih minuta planira kroz reprezentaciju podići na viši nivo.

"Dolazim u fizički jako dobroj formi. Osjećam se odlično. Radio sam puno zadnjih mjesec i pol, dva. Dodatno sam radio upravo zbog ovog prvenstva. Ozljeda nema, ozljede su stvar prošlosti za mene, iza mene su tako da dosta optimistično i zadovoljno ulazim u ovaj proces priprema. Nadam se da će se forma dizati što se tiče igračke forme. Minuta, moram priznati, malo fali, ali sigurno ćemo puno toga stići nadoknaditi u ovom periodu", dodao je.

Iako je do početka Europskog prvenstva ostalo još samo 17 dana, reprezentacija nije opterećena rezultatom već je u potpunosti fokusirana na treninge.

"Nisam bio još tamo tako da nisam puno s dečkima niti pričao, ali sad ću vidjeti kakva su razmišljanja ovih dana. Smatram da se o samom prvenstvu jako malo priča. Kad traju pripreme koncentriran si samo na treninge. I rijetko kad mi prije prvenstva pričamo o višim stvarima ili o nečemu što tek dolazi. Spremamo se za onu prvu stepenicu, a to je u ovom trenutku nama prva utakmica sa Srbijom", zaključio je Stepančić.

Vratar mađarskog Veszprema i dugogodišnji reprezentativac Mirko Alilović priključuje se pripremama u drugom dijelu.

"Počinje drugi dio priprema za Europsko prvenstvo. Momci su prvi dio odradili bez mene, ali priključujem se spreman. Mislim da će i u ovom dijelu priprema biti više fizičke pripreme koja neće biti lagana, a na rukometnom dijelu radit ćemo više u siječnju kada odemo u Split. Tada ćemo već početi analizirati protivnike u skupini. Sada nas čeka fizički teži dio, ali spremni smo na sve. Svi znamo koji je ulog i spremni smo žrtvovati se do kraja. Dat ćemo sve od sebe da se pripremimo najbolje što možemo, a najbitnije je da svima poželimo zdravlja da se slučajno ne dogodi nekakva ozljeda", rekao je Alilović.

"Klupska sezona je prošla dobro i bez ozljeda. Roland Mikler i ja već standardno dijelimo minutažu i u dobroj smo formi. Sezona je za nas završila nešto ranije, ali zato sada u reprezentaciji imamo odgovorne ljude koji će nas pripremati", osvrnuo se Alilović na klupsku polusezonu i prokomentirao dosadašnje vratarske treninge u reprezentaciji.

"Vidio sam i treninge koje je pripremio Vlado Šola s naočalama. To za mene nije novost jer sam već radio s njima, ali svaki specifičan trening je dobar za golmana i daje mjesta za napredak", dodao je.

Posljednja faza priprema počinje 1. siječnja, a treninzi će se odrađivati u Splitu. U sklopu te posljednje faze priprema Hrvatska će odigrati utakmicu protiv Crne Gore. Susret je na rasporedu 5. siječnja u 20,30 sati u Spaladium Areni, a sredstva prikupljena od ulaznica bit će donirana Klinici dječje kirurgije KBC-a Split.