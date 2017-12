Lino Červar: Jedva čekam da nam se pridruže i naši 'Nijemci', tada samo jači

Rukometaši Hrvatske nakratko će napustiti svoju bazu u Ivanić-Gradu. Završen je prvi dio završnih priprema za Europsko prvenstvo koje 12. siječnja počinje u Hrvatskoj.

Lino Červar, izbornik Hrvatske, dat će dečkima slobodno do 26. prosinca kada će se točno u podne okupiti ispred hotela Panorama u Zagrebu odakle opet idu u Ivanić-Grad u kojem će ostati do 31. prosinca.

– Momčad je tijekom prvog dijela priprema bila heterogena. Neki su došli u boljoj formi, neki u tjelesnom deficitu, dok su s druge strane neki manje trenirali, a neki više. No, ono najbitnije jest to da imamo jednu bitnu stvar zajedničku – svi su pokazali iznimnu volju da naprave nešto i svima je radna etika na visokoj razini. Radimo na homogenizaciji i stvaranju timskog duha. U Ivanić-Gradu tijekom prvog dijela priprema počinjali smo već u 7 sati ujutro kada je prva grupa počinjala s treninzima i u dva dana imali smo po tri treninga dnevno. Dosta se trenira, ali momci se ne žale i to je jako ohrabrujuće – rekao je Lino Červar, izbornik Hrvatske.

S treninzima počinju 26. prosinca

Tijekom prve faze priprema reprezentaciji su se naknadno pridružili Kristian Bećiri, Ivan Pešić, Jakov Vranković i Bruno Butorac, koji su prije reprezentacije morali odraditi klupske obveze, a u drugom dijelu priprema priključit će se novih sedam reprezentativaca.

– Jedva čekam da nam se pridruže i naši 'Nijemci' da budemo kompletni i svi zajedno krenemo trenirati. To je bitno jer smo tada jači. Imali smo samo s Filipom Ivićem problema jer se prenaglo vratio treninzima i koljeno je osjetilo opterećenje, ali on je na čekanju i, bude li potrebno, mi ćemo ga priključiti – istaknuo je Lino.

– S treninzima ponovno počinjemo 26. prosinca i tada ćemo nastaviti sa sličnim radom kao što je bilo na prvom dijelu priprema i tako sve do Splita. Maksimalno ću iskoristiti sve moguće dane. Tako ćemo odraditi jutarnji trening na Badnjak, a trenirat ćemo ujutro i na Staru godinu. S obzirom na to da imam mali broj dana za pripreme, moram ih dobro iskoristiti. Najveći problem mi je što igrači iz inozemstva dolaze jedan po jedan. Evo, tek je jučer došao Stepančić, 27. prosinca dolaze Gojun i Kopljar, dan poslije Duvnjak. Tu nema pomoći jer njihovi klubovi igraju domaća prvenstva – rekao je Červar.

I ostali suparnici u skupini – Srbija, Švedska i Island, počeli su s pripremama.

– Polako razmišljamo i o suparnicima koji nas čekaju, ali ne previše. Trebamo ići stepenicu po stepenicu, a čeka nas i pripremna utakmica protiv Crne Gore 5. siječnja u Splitu. To će biti generalna proba uoči početka Europskog prvenstva – zaključio je Červar.

Na Europskom prvenstvu igrat će čak pet reprezentacija s prostora bivše Jugoslavije. Ono što je posebno zanimljivo jest da će svih pet reprezentacija međusobno igrati pripremajući se za EP. Tako će Srbija odigrati dvije prijateljske utakmice sa Slovenijom u Velenju i Murskoj Soboti, a Hrvatska će ugostiti Crnu Goru. Makedonija pak dolazi u Beograd gdje će 5. siječnja igrati protiv Srbije.

Jovica Cvetković, izbornik Srbije, najkasnije će od svih reprezentacija s područja bivše Jugoslavije imati na raspolaganju kompletnu momčad. Njemu u njemačkoj ligi, koja završava 27. prosinca, igraju Šešum, P. i D. Nenadić, Radivojević, Rnić, Zelenović i Vujin.

Prijatelj na prijatelja

U tako nekompletnom sastavu Srbija će odraditi i prvi turnir – Yellow Cup u Švicarskoj 29. i 30. prosinca, gdje „orlove“ čekaju domaćin, Rusija i Rumunjska.

S obzirom na to da prvi susret na EP-u igramo baš protiv Srbije, bit će zanimljivo gledati nadmetanje na parketu prijatelja iz klubova – Kozine i Šešuma iz Göppingena, Duvnjaka i Vujina iz Kiela, Draška i Petra Nenadića te Gojuna, Kopljara i Mandalinića iz Füchsea. I na kraju Zelenovića i Muse iz Magdeburga. Opet, bit će zanimljiv susret Stefana Vujića s donedavnim suigračima iz PPD Zagreba. Naime, Vujić je odlučio zaigrati za Srbiju kad već nikad nije bio u kombinacijama za hrvatsku reprezentaciju.