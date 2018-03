Nelson: Kompletniji sam od Cro Copa, a Miočić samo bježi po ringu

Borilačkim svijetom jučer je odjeknula vijest da Mirko Cro Cop prihvaća ponudu Bellatora te će se u sklopu te organizacije boriti protiv Roya Nelsona.

Okršaj će se održati 25. svibnja u Londonu u dvorani stadiona Wembley, a hrvatski teškaš u njega ulazi s osam pobjeda u nizu u dvije japanske organizacije (IGF, Rizin).

Hrvatskom borcu svidjela se ponuda, a posebno protivnik. Jer Nelson je atraktivan, a Mirko je od njega izgubio 2011. godine. Ušao je u tu borbu ozlijeđen i to je skupo platio.

– Cro Cop je legenda ovog sporta. Bio je u Prideu i UFC-u. Isti je to borac koji te može nokautirati. Stvar je u tome što su ostali napredovali. Ljudi su kapitalizirali neke njegove pogreške – rekao je tada Nelson pa dodao:

– Kompletniji sam borac. Znam se boriti na parteru, znam rušiti, imam snažne ruke i čvrstu bradu. Sve ove stvari te čine boljim od tvog protivnika.

Nelson ima impresivnu karijeru. Sudjelovao je u 38 borbi i ima 23 pobjede, od kojih 14 nokautom. Ima i 15 poraza, ali samo su ga Mark Hunt i Andrei Arlovski uspjeli nokautirati.

Iako on nije jedan od onih koji ne poštuju svoje suparnike, ipak povremeno provocira ''trash talkom''. To je napravio i nakon što je Stipe Miočić pobijedio Werduma i postao prvak.

– Stipe se ne bori, on je borac na bodove. Zar ga niste vidjeli kako bježi? To je taj novi stil u kojem se ide na bodove, a ja sam stara škola. Stisnem zube i krenem, idem po nokaut. Stipe mi je dao inspiraciju – ako on može biti prvak, onda mogu i ja. Kad smo se borili, on je bježao od mene i išao na bodove – pričao je Nelson 2016., a i prije nekoliko tjedana pokazao je da ne vjeruje baš u Miočića.

– Stipe nije najopakiji čovjek na planetu, rekao je Nelson pa komentirao nadolazeći dvoboj Miočić – Cormier.

– Daniel će pobijediti Stipu, naročito zbog toga što ima još toliko vremena, znam da će proći kompletne pripreme. Govorim to iz vlastita iskustva iz mečeva s obojicom. Borio sam se s Danielom nakon trening-kampa i sa Stipom bez kampa, i sudim po tome. Mislim da će Daniel pobijediti.