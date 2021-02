Ronaldo se počastio: Kupio Bugattija vrijednog 8 mil. €, ima ih samo 10 na svijetu...

Jedan od najboljih nogometaša u povijesti, Cristiano Ronaldo, je u životu zaradio milijarde eura, a kada imate toliko novaca s vremena na vrijeme se počastite nečim o čemu običan smrtnik može samo sanjati.

Portugalac osim zadivljujuće kolekcije trofeja ima i zadivljujuću kolekciju automobila u svojoj garaži, a uskoro će u nju dovesti još jedan. Taj, najnoviji, proizveden je u samo 10 primjeraka u cijelom svijetu.

Zvijezda Juventusa odlučila je počastiti se i kupiti Bugatti “Centodieci”. Možda je to učinio za rođendan koji je nedavno proslavio (36) ili je to možda učinio za Valentinovo? Nije niti bitno... Kao niti cijena, barem Ronaldu.

Sitnih 8 milijuna eura? Pa to nije niti 9!, rekao je vjerojatno Cristiano i pritisnuo 'dodaj u košaricu'.

Ovaj je automobil naručio još prošle godine u ožujku, a dobio ga je tek sada. Čini se da sve dostave rade malo sporije za vrijeme korone. No, tu nije kraj Cristianovom čekanju. Naime, on će ovaj auto ipak morati čekati do 2022. jer ga je Bugatti započeto proizvoditi tek prije nekoliko tjedana.

Novi ljubimac Cristiana Ronalda stiže do 100km/h od nule za 2,4 sekunde, a do 200km/h za 6,1 sekundu, dok u je maksimalna brzina čak 380km/h.

Neki drugi automobili koje posjeduje Portugalac su Mercedes-Benz C220 CDI, Lamborghini Aventador LP 700-4, Aston Martin DB9, tri Ferrarija, Rolls Royce Fantom i Bentley GT Speed.

