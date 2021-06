Ronaldo potvrdio rivalstvo s Messijem: 'Zašto kaže da je on bolji od mene?!'

Cristiano Ronaldo vodi na listi najboljih strijelaca Europskog prvenstva s pet pogodaka i ne djeluje kao da mu 36 godina "na leđima" predstavlja ikakav problem. A čini se da je tako jer konstantno ima motiv biti bolji.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Većina nogometaša može samo sanjati ono što je on postigao i što želi nadmašiti kroz svaku utakmicu, prvenstvo, natjecanje, sezonu... Mnogi u trenucima najbolje sezone života nisu ni blizu njegovim "prosječnim" sezonama.

I da nije jednog igrača, moglo bi se reći kako u Ronaldovoj generaciji apsolutno nitko nije ni blizu Portugalcu. Ipak, postoji taj jedan kojem će podosta nogometnih zaljubljenika dati titulu broja jedan. Leo Messi je taj, naravno.

Možda baš to "rivalstvo" pokreće obojicu, Ronalda više, ako je suditi po izjavama. A jednu od njih otkrio je njegov suigrač iz Manchester Uniteda Rio Ferdinand.

- Opsesivan je u tome da postane najbolji. Fenomenalan je, u svakom trenutku želi dati sve od sebe. Gorivo mu je negativnost - ističe Ferdinand pa pojašnjava:

- Gary Lineker jednom je rekao da je Messi bolji i on mi odmah šalje poruku s pitanje "Zašto je to rekao?!" To je ta njegova natjecateljska priroda, mora biti najbolji.

Na klupskoj razini taj dvojac se žestoko bori u svim statističkim mjerenjima za tron, ali na reprezentativnoj Ronaldo ipak ima nešto što Messi nema - titulu s reprezentacijom. Argentinac je dogurao do tri finala Cope i jednog svjetskog finala, ali Portugal uz Ronaldo s Portugalom ima finale Eura i titulu prvaka.