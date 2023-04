Rio Ferdinand: Zadirkivali smo Ronalda, bio je na rubu suza

Engleski umirovljeni nogometaš Rio Ferdinand prisjetio se svog odnosa s Cristianom Ronaldom za vrijeme njegovog prvog igranja u Manchester Unitedu. Ronaldo je na Old Trafford stigao na početku karijere, 2003. godine.

Portugalac, sadašnji igrač Al Nassra, danas je svima dobro poznat kao ekstremno natjecateljski igrač otpornog karaktera, no prema riječima legendarnog Ferdinanda, nije uvijek bilo tako. Ferdinand je otkrio da su svojedobno on i sada već umirovljeni Quinton Fortune zadirkivali Ronalda, međutim, prema njegovim riječima, to je bilo za dobrobit Portugalca.

- Ronaldo je u to vrijeme bio puno mlađi od nas. Možda je zadirkivanje bilo na granici maltretiranja, ali smo samo pokušavali izgraditi njega i njegovu upornost.

Ferdinand se prisjetio i stalnih stolnoteniskih turnira koji su služili kao uvertira za trening, a koje je Ronaldo često gubio, a potom bio i na rubu suza.

- Igrali smo svaki drugi dan prije treninga, kao dio zagrijavanja. Razbijao sam ga. No, kasnije me počeo pobjeđivati. Bili smo poput Nadala i Federera, da se to prenosilo na televiziji, oborilo bi rekorde.

