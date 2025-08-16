'Vukovar tvrdi da stoji iza Nedića, a postupcima dokazuju suprotno. Stvorio se linč zbog nemarnosti'

Prije jučerašnje utakmice Vukovara i Istre opet se pojavila priča o mladom Srđanu Nediću koji je uoči prvog kola izbačen iz kluba, malo prije nego je trebao debitirati na vratima protiv Lokomotive. Mladi 18-godišnji Vukovarac je skupo platio nepromišljenost na internetu. Vukovar nije prešao preko lajkanja jedne četničke stranice na Instagramu iako je ista ugašena prije nekoliko godina te mu je prema prvim informacijama uručio otkaz.

Nedić ubrzo nakon toga javno ispričao, on je i dalje registriran u sustav COMET kao igrač Vukovara, a trener Schildenfeld je poručio kako mladog nogometaša ne treba razapeti, nego mu dati drugu priliku. Sada se oglasila i Srđanova obitelj opširnim priopćenjem želeći razjasniti situaciju.

- Povodom nastale situacije između HNK Vukovar 1991 i Srđana Nedića, obitelj Nedić želi iznijeti činjenice i svoj stav o događanjima koji su prethodili toj odluci. Srđan već dvije godine igra za HNK Vukovar 1991, uvijek dajući sve od sebe na terenu. U tom razdoblju upoznao je i izgradio prijateljstva s iznimno dobrim suigračima i ljudima koji su postali važan dio njegovog sportskog i osobnog života.

Srđana zanima isključivo nogomet i sport. Nikada nije politizirao niti dijelio ljude, njegov jedini cilj bio je napredovati i igrati. Svojim radom je došao do trenutka kada je trebao ostvariti san svakog mladog nogometaša - zaigrati u najvišem rangu hrvatskog nogometa. U zemlji s više od 100 000 registriranih nogometaša, svatko sanja tu priliku, a on ju je svojim trudom zaslužio.

Nažalost, zbog političkih okolnosti ta mu je prilika uskraćena. Sporna situacija vezana uz zapraćivanje jednog Instagram profila potječe iz vremena kada je imao 12 godina. Taj profil posljednji je put nešto objavio 2019. godine, a te je godine četiri puta mijenjao ime. On ne podržava niti ima veze s ikakvim sadržajem koji vrijeđa druge. Obitelj Nedić ovom prilikom još jednom izražava žaljenje i upućuje ispriku svima koje je ova situacija povrijedila.

Isto tako, Srđan je na svojem Instagram profilu pratio i klubove iz HNL-a, kao i velike europske nogometne klubove poput Bayerna Münchena, Bayera Leverkusena, Barcelone i Real Madrida. Uz to, među njegovim praćenjima nalazili su se i klubovi iz regije poput Crvene zvezde, Partizana, Zrinjskog Mostar i Sarajeva. Znači li to da bi i ovakav sportski interes mogao postati problem u Vukovaru?Za postojanje “sporne situacije” saznao je iz medija, dan prije odlaska u Zagreb na utakmicu s Dinamom. Kada je pokušao kontaktirati Klub, nitko mu se nije javio. Srđan je i došao do Kluba kako bi se još jednom ispričao svima zbog pogreške, gdje je susreo suigrače i trenere koji su mu dali riječi potpore i prijateljski zagrljaj, ali i priopćenje da pričeka da mu se javi netko od odgovornih iz Kluba.Nedugo zatim, kada je Srđan otišao kući, na društvenim mrežama HNK Vukovar 1991 pojavilo se priopćenje iz kojeg je po prvi put saznao da mu je ugovor raskinut. Tek nakon što je na društvenim mrežama objavio kratku poruku, u 22:45 sati stigla mu je po prvi put poruka iz Kluba: “Čujemo se ujutro Neda…”. Tjedan dana je prošlo od ove poruke, a njega i dalje nitko nije kontaktirao iz kluba, a Srđan je u COMET-u registriran i dalje kao igrač Vukovara. Pokušao je stupiti u kontakt s predstavnicima kluba, da se barem pridruži treninzima s ekipom, ali nije dobio nikakav odgovor.Klub je javno tvrdio da stoji iza njega, no postupci su pokazali suprotno. Obitelj smatra da nije bilo potrebe da se osamnaestogodišnje dijete tako javno proziva i da se nad njim provede medijski linč, pogotovo zbog neodgovornosti Kluba koji nije znao pravodobno i ispravno reagirati na situaciju. Takav način komunikacije i donošenja odluka ne samo da je povrijedio Srđana nego šalje poruku svim mladim sportašima da njihov rad, trud i zalaganje nisu dovoljni ako se u igru uključe politika i predrasude.Srđan vjeruje da sport treba spajati ljude, a ne ih dijeliti. Njegov jedini cilj je igrati nogomet, razvijati se i biti primjer mlađima da se uspjeh postiže radom i predanošću. Obitelj Nedić nada se da će ova situacija biti poticaj da se mladim sportašima u Hrvatskoj sudi po njihovim djelima u sadašnjosti, a ne po pogreškama iz djetinjstva.Obitelj Nedić - napisala je obitelj Srđana Nedića.