Rijeka spremna dočekuje Spartu, Sanchez: 'Čeka nas veliki izazov, ali i velika prilika'

Nogometaše Rijeke sutra od 18:45 očekuje druga utakmica u ligaškom dijelu Konferencijske lige, ali prva domaća. Na Rujevici će čekati praška Sparta, na papiru podosta zahtjevniji protivnik od armenskog Noaha od kojeg je Rijeka izgubila u prvom kolu s 1:0.

Trener Victor Sanchez u ovoj utakmici, kao ni u sljedeće dvije, neće moći računati na Niku Jankovića koji je zaradio direktni crveni karton u utakmici protiv Noaha. Sutrašnju utakmicu najavili su Sanchez i branič Ante Oreč:

- Pred nama je veliki izazov i velika prilika za našu momčad. Jako smo, ali stvarno jako motivirani za ovu utakmicu. Malo smo bili zabrinuti zbog vremenskih uvjeta proteklih dana, palo je puno kiše, no imamo izvrsne uvjete za rad. Teren je malo mekan, ali dovoljno dobar za igru i za način nogometa koji želimo igrati. Ekipa je puna motiva, čeka nas veliki izazov, ali i velika prilika. Igramo protiv vrlo zahtjevne momčadi, čvrstog i kvalitetnog protivnika koji ima odličnog trenera - započeo je Sanchez.

Neki igrači hrvatskog prvaka nisu odradili posljednji trening uoči utakmice sa Spartom, ali španjolski stručnjak nije želio otkrivati zdravstveno stanje u momčadi.

- Što se tiče zdravstvenog stanja u momčadi, pričekat ćemo još jedan dan. Imamo nekoliko igrača s manjim problemima i ne želimo prerano izlaziti s informacijama. Uoči utakmice ćemo vidjeti hoće li svi biti spremni.

U kakvom ozračju momčad dočekuje veliku europsku utakmicu?

- Osjeća se ta posebna atmosfera pred europske utakmice. Imam dosta iskustva u takvim susretima, a i igrači to osjećaju. Svi pokazuju veliku želju i pravi natjecateljski duh. Igrati u Europi je najveća pozornica za svakog nogometaša. Kao što sam rekao, čeka nas velik izazov, ali vjerujem da je ova momčad dovoljno hrabra da se s tim nosi na pravi način - kazao je pa dodao:

- Želimo iskoristiti prednost domaćeg terena, energiju s tribina, i od prve minute pokazati identitet naše igre. Važno je da navijače uvedemo u utakmicu, to puno znači na domaćem terenu. Kad sam bio suparnik Rijeke, osjetio sam koliko navijači nose ekipu, koliko daju podršku svakom igraču i svakoj akciji. To će i protiv Sparte biti ključno.

O samom protivniku imao je pozitivne riječi:

- Taktički su dobro organizirani, mogu igrati u više sustava, graditi igru s trojicom ili četvoricom u zadnjoj liniji, često rotiraju pozicije u napadu. Mogu igrati kombinatorno, ali i izravno, s dugim loptama u prostor. Bit će to izazovan susret, ali vjerujemo u svoje mogućnosti i osjećamo da smo spremni - rekao je Španjolac pa otkrio gdje leži ključ pobjede:

- Za nas je ključ uvijek isti, želimo biti dominantni u posjedu lopte i maksimalno iskoristiti prilike koje stvorimo. Kad imamo dobar posjed, stvaramo šanse i tada smo blizu pogotku. Ključno je biti precizan u završnici, završno dodavanje i udarac moraju biti na visokoj razini. Na tome stalno radimo jer upravo tu se utakmice odlučuju. U obrani, kao i u napadu, važno je biti čvrst u duelima, to vrijedi za sve linije momčadi. Fizička priprema igra veliku ulogu i mislim da smo u tom segmentu jako napredovali.

Ante Oreč također je podijelio svoje mišljenje o momčadi Sparte:

- Sparta je vrlo snažna i kvalitetna momčad. Imaju fizički izuzetno jake i brze igrače, koji mogu ponavljati visoki intenzitet tijekom cijelog susreta. Kad ih analizirate, vidite da su vrlo zahtjevan protivnik u svakom smislu.