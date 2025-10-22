Otkaz Đaloviću zasad se nije isplatio, bivši igrač tvrdi: 'Ne treba sve gledati tako crno'

Kad smo na početku ove sezone, prije Rijekine prve ovosezonske utakmice, dvoboja u kvalifikacijama Lige prvaka protiv Ludogoreca, razgovarali s bivšim nogometašem Rijeke Damirom Milinovićem, ton razgovora bio je puno ljepši i pozitivniji nego što je to sad bio slučaj. Rijeka je ušla u sezonu s dvije HNL pobjede u deset utakmica, odnosno pet pobjeda u 18 utakmica u svim natjecanjima.

Oborili Hajdukov rekord

Teško je na temu Rijeke nakon ovakvog ulaska u sezonu biti iole pozitivan, posebice kad uzmemo u obzir da je ovo najlošiji ulazak branitelja naslova u sezonu u 33 godine dugoj povijesti hrvatskog ligaškog nogometa. Rijeka je s osvojenih 11 bodova nakon 10 kola oborila negativni rekord koji je držao Hajduk, s učinkom od 15 bodova nakon 10 kola u sezoni 2005./2006.

Italija na nogama zbog Modrićeve objave na Instagramu: Mnogi ostali zatečeni kada su vidjeli jedno Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Nisam znao taj podatak, da je ovo rekordno loš ulazak u obranu naslova. Međutim, u svim tim teškim temama ima po meni i vedrijih stvari, ima još puno do kraja prvenstva i sve se to još može ispraviti. Ne treba to sve tako crno gledati, iako sam svjestan da u ovom trenutku izgleda crno i da su navijači nezadovoljni rezultatima i igrom. No treba gledati prema naprijed i prema svjetlijoj budućnosti – započeo je Milinović u optimističnom tonu, no onda ipak nešto sustavnije kritizirao:

– Ne znam što se događalo u prijelaznom roku da Rijeka izgleda ovako kako izgleda. Rijeka definitivno ne izgleda kao ona Rijeka od prošle sezone, posebice ne izgleda kompaktno. Ne izgledaju kao da su puni želje i energije na terenu, možda je i razlog to što su neki igrači mislili da će napraviti neke transfere, ali na kraju su ostali, pa sad možda daju slabije igre, ali mislim da to nije opravdanje, jer ako si ostao u klubu koji i dalje uredno izvršava sve obveze prema tebi, moraš se davati kompletno. Događale su se i stvari oko trenera, Đalovićeva smjena, koja zasad nije donijela ništa dobroga, nego sve kontra. Na Rijeci je da se probudi, jer branitelj dvostruke krune mora puno više davati.

Većina ljudi unutar i oko kluba ima isključivo riječi hvale za trenera Victora Sancheza, njegovu radnu etiku i pristup Rijeci. Dođu li takve stvari u nogometu uvijek na naplatu?

VEZANI ČLANCI:

– Gdje god je Sanchez radio napravio je rezultat i zato vjerujem da će ga napraviti i u Rijeci. Zasad se pomaci malo vide, pa malo ne vide. Svi koji pratimo, volimo i živimo nogomet znamo da u nogometu za stvari treba vremena. Nije još dobio ni pripreme i uletio je u pola sezone, tako da vjerujem da mu treba dati vremena.

Moramo se vratiti na prijelazni rok koji je bio potpuno nekarakterističan za Rijeku. Dva su igrača otišla, deset novih je došlo i rijetko se tko pokazao kao velika prevaga ili čak i važna karika. Kako sad unazad gledate na Rijekin 'mercato'?

– Teško mi je govoriti jer ne znam što se unutar kluba događalo. Međutim, izvana se može reći da se sigurno prijelazni rok nije pokazao pogođenim. Dovelo se deset igrača, ali nije bitna kvantiteta nego kvaliteta. Ovo je prvi ili drugi put otkako je Mišković došao da prijelazni rok Rijeke nije pogođen. Zasad možemo reći da ti igrači nisu opravdali status pojačanja, nego samo prinova.

Janković pao u drugi plan

Treći najvredniji igrač lige (prema Transfermarktu), Niko Janković, pao je u drugi plan kod trenera Victora Sancheza. Nakon što mu je propao transfer u Fenerbahče, izgubio je svoje mjesto u momčadi. Budući da mu ugovor istječe na ljeto, koliko je ova situacija štetna za njega ili za klub?

– Činilo se da je to gotovo i da odlazi, a izgleda da su njegove misli bile negdje drugdje. Ipak je Fenerbahče veliki europski klub, a trener je u tom trenutku bio Mourinho, svakome godi takav interes, pogotovo kad već misliš da je sve završeno. Znam Niku i vjerujem da je razočaran što nije napravio taj transfer. Ali ponavljam, sad kad je već ostao mora sve svoje misli prebaciti na Rijeku, da odradi što bolje svaki trening i svaku utakmicu. Iskreno, nije na početku ove sezone pružao igre kao prošle sezone. Nitko neće dobiti mjesto u prvih 11 ako ga ne zasluži na treningu. Treba početi razmišljati svojom glavom, jer ga samo dobre igre na ljeto naposljetku mogu dovesti do nekog dobrog kluba.