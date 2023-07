Bišćan vodi Ukrajinca i Japanca u Pulu: 'Idemo upisati prve bodove u novoj sezoni!'

Dinamu nije bilo nimalo ugodno na početku prvenstva, imao je sve u svojim rukama u derbiju protiv Hajduka, imao je dominaciju, imao je vodstvo 1:0, jedanaesterac... a onda je taj neiskorišteni Petkovićev jedanaesterac pa greška Livakovića sve okrenulo na slavlje Hajduka koji je s 2:1 odnio bodove iz Maksimira.

Plavi su se brzo utješili, gotovo istom igrom potpuno su nadigrali Astanu u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka, napunili joj mrežu i slavili s 4:0 te će u srijedu u Kazahstanu morati napraviti još mali korak prema trećem pretkolu kojim bi osigurali najmanje skupinu Konferencijske lige i nastavili se protiv AEK-a boriti za play-off Lige prvaka.

Istra je nezgodna Dinamu

No Igor Bišćan sad mora po strani ostaviti te europske ispite koliko god bili najznačajniji, već danas Dinamo u Puli igra protiv Istre u drugom kolu prvenstva i zbog spomenutog poraza od Hajduka pobjeda je plavima postala imperativ. Koliko god je važna ta Europa jer donosi znatno punjenje klupskog proračuna, uvijek je primarni cilj osvajanje naslova državnog prvaka. Pogotovu je to važno ove sezone jer u sljedećoj sezoni Liga prvaka mijenja svoj format, donosi još više utakmica i znatno veću zaradu, a plavi su dosad znali po sezoni od Uefe zarađivati po 20-30 milijuna eura, a sad bi zarada mogla biti veća i oko 40 posto. S tim bi prihodom plavi i dalje mogli živjeti na "visokoj nozi", ne bi morali prodavati sve najbolje igrače, bili bi još dominantniji u našoj ligi.

Zbog svega toga Dinamo si ne smije dopustiti da u Puli ostane "suh", zapravo mu treba pobjeda. No slavljem protiv Astane plavi su dobili mir i samopouzdanje.

– Vidjet ćemo, sigurno je da će Istra biti tvrda i organizirana, pogotovu u obrani, no tako je to obično u HNL-u. Neće biti jednostavno, gostovanje u Puli uvijek je zahtjevno, ali mi znamo na čemu smo, znamo što nam je cilj, uzeti tri boda – kazao je pred put u Pulu trener Dinama Igor Bišćan zadovoljan igrom svoje momčadi.

– Da, zadovoljan sam, ta utakmica s Astanom pokazala je da nas to što se dogodilo protiv Hajduka nije poremetilo, igrali smo dobro, na način na koji želimo igrati. Isto ćemo pokušati sad u Puli iako se nešto pita i suparnika. Moram reći da sam zadovoljan kako dečki rade i idemo upisati prve bodove u novoj sezoni naše lige.

Istina je da je Istra prošle sezone bila vrlo tvrd orah plavima, u ožujku je slavila nad Dinamom u zaostaloj utakmici 12. kola s 1:0 dok je trener bio Ante Čačić, mjesec dana kasnije bilo je 0:0 kad je plave već vodio Igor Bišćan. No od tih posljednjih utakmica Istra se, za razliku od Dinama, znatno promijenila, novi je trener, znatno je drukčiji igrački kadar.

– Vidjet ćemo kako će izgledati, teško je procijeniti na osnovi ove jedne utakmice prvenstva (Lokomotiva – Istra 1:1, nap. a.) i onih nekoliko koje su odigrali na pripremama. Ono što znamo je da ćemo igrati protiv tvrdog, čvrstog i organiziranog suparnika koji će napraviti sve da nam oteža put do našeg cilja, do pobjede. Teško je procijeniti kakva je današnja Istra u odnosu na onu prošle sezone, ali kakva god bila, budemo li mi na svojoj prvoj razini, puno više će se u toj utakmici pitati nas – veli Bišćan.

Bišćan: Bit će rotacija

S obzirom na to da plave nakon Pule čeka put u daleku Astanu, da će i dalje imati utakmice svaka tri-četiri dana, Bišćan je odmah nakon utakmice s Kazahstancima rekao da će morati rotirati.

– Rekao sam da ćemo nešto mijenjati, rotirati momčad, no do utakmice još imam vremena vidjeti tko je u kakvom stanju tako da ćemo o broju rotacija i koga ćemo rotirati odlučiti prije same utakmice.

Ukrajinac Bogdan Mihajličenko već je protiv Astane ušao u završnici i malo "omirisao" igru plavih na svojoj poziciji lijevog beka, a Japanac Takuro Kaneko nije imao pravo nastupa, no trenirao je s prvom momčadi.

– Konkuriraju obojica za današnju utakmicu, jako smo zadovoljni njima, dobro treniraju, kao ljudi su se super uklopili, momčad ih je odlično prihvatila – zaključio je Bišćan te tako nije otkrio hoće li igrati danas, no dojam je da će dobiti određenu minutažu.

