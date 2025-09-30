Rijeka dovodi zvijezdu Atletico Madrida? Regionalni medij bruji o senzacionalnom transferu

Aktualni hrvatski prvak Rijeka navodno razmatra senzacionalno pojačanje nakon slabijeg ulaska u sezonu. Prema pisanju portala Sportsport.ba, na meti kluba s Rujevice je 27-godišnji brazilski lijevi bek Renan Lodi, igrač svjetske reputacije koji je igrao za Atletico Madrid. Dolazak takvog kalibra bio bi jasan pokazatelj ambicija kluba s Kvarnera u obrani naslova i europskim natjecanjima. Lodijeva karijera svjedoči o njegovoj klasi. U redove madridskog Atletica stigao je 2019. i osvojio naslov prvaka u La Ligi. Nakon posudbe u engleskom Nottingham Forestu, uslijedio je transfer u Olympique Marseille vrijedan 13 milijuna eura. Njegove igre donijele su mu u siječnju 2024. prelazak u saudijski Al Hilal za impresivna 23 milijuna eura, gdje je osvojio tri domaća trofeja.

Ipak, Lodijeva saudijska epizoda naglo je prekinuta u rujnu 2025. Zbog pravila o ograničenju broja stranaca, Brazilac je ostao bez mjesta u momčadi Al Hilala. Nezadovoljan statusom, pozvao se na pravo na rad i jednostrano raskinuo ugovor, čime je postao slobodan igrač. Iz saudijskog kluba najavili su pravne korake, no Lodi trenutno trenira u Brazilu i traži novi angažman, što je otvorilo vrata špekulacijama.

Iako bi Rijeka mogla dovesti Lodija bez odštete, financijski uvjeti su golema prepreka. Njegova primanja u Saudijskoj Arabiji bila su iznimno visoka i pitanje je može li hrvatski prvak parirati takvim zahtjevima. S druge strane, Lodi je i dalje gladan dokazivanja, što je pokazao i nedavnom kritikom upućenom izborniku Brazila, Carlu Ancelottiju. Želja za povratkom u europski fokus mogla bi biti ključan faktor.

Rijeka nije jedini klub koji prati situaciju, jer se za 19-strukog brazilskog reprezentativca zanima i iranski Tractor. Njegov dolazak na Rujevicu bio bi bez dileme jedan od najvećih ulaznih transfera u povijesti HNL-a, u rangu s nedavnim dolaskom Ismaela Bennacera u Dinamo ili povratkom Rebića, Rakitića i Perišića. Lodijev potpis za Rijeku bio bi nastavak tog niza i dokaz rastućeg ugleda hrvatskih klubova.