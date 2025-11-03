Naši Portali
WTA FINALE

Ribakina izgubila prvi set pa 'pomela' favoriziranu protivnicu

WTA Finals - Riyadh
STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
03.11.2025.
u 17:50

Bio je to njihov 11. službeni međusobni dvoboj u kojem je Ribakina došla do pete pobjede

Kazhstanska tenisačica Jelena Ribakina (WTA - 6.) ostvarila je drugu pobjedu na WTA Finalu u Rijadu, svladavši Poljakinju Igu Šwiatek (WTA - 2.) sa 3-6, 6-1, 6-0. 

Najbolja poljska tenisačica je u ovaj dvoboj ušla kao favoritkinja, jer je u sva četiri ovogodišnja meča bila bolja od 26-godišnje kazahstanske predstavnice. Nakon prvog seta se činilo da će Šwiatek još jednom svladati Ribakinu, ali se dogodio veliki preokret.

Poljakinja je do kraja meča osvojila još samo jedan gem, a Ribakina je meč zaključila nizom od devet osvojenih gemova.

Bio je to njihov 11. službeni međusobni dvoboj u kojem je Ribakina došla do pete pobjede.

"Uvijek je teško igrati protiv Ige. Odmah na početku sam izgubila servis i nije se bilo lako vratiti. U drugom setu sam počela bolje servirati, bolje igrati u poenima. Stvarno sam zadovoljna svojom igrom", izjavila je Ribakina odmah po završetku meča.

VEZANI ČLANCI: 

Pobjedom se probila na vrh skupine "Serena Williams" s učinkom 2-0 i već danas može i matematički osigurati plasman u polufinale završnog turnira, na koji se plasirala kao posljednja.

Pobijedi li Amanda Anisimova u drugom večerašnjem dvoboju Madison Keys, Ribakina će i prije posljednjeg kola imati osigurano prvo mjesto u skupini.

Finale WTA Iga Swiatek Elena Ribakina

