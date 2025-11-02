19-godišnja senzacija osvojila veliki turnir, njena priča je zapanjujuća

Kanadska tenisačica Victoria Mboko pobjednica je WTA 250 turnira u Hong Kongu svladavši u finalu Španjolku Cristinu Bucsu 7-5, 6-7 (9), 6-2 nakon gotovo tri sata igre.

Devetnaestogodišnja Mboko, čiji su roditelji pobjegli u Kanadu iz Demokratske Republike Kongo kada je imala dva mjeseca, osvojila je svoj drugi naslov u svom drugom finalu na najvišoj razini. U kolovozu ove godine 21. igračica svijeta osvojila je svoj prvi turnir na WTA touru, kada je u finalu turnira u Montrealu pobijedila Japanku Naomi Osaku.

Dvadesetsedmogodišnja Bucsa, rođena u Moldaviji, koja igra za Španjolsku od 2015. godine, prvi put je igrala za naslov na turniru na najvišoj razini. Na WTA turneji ima sedam titula u parovima, uključujući dvije ove godine (Monterrey i Bogota), ali na svoju prvu titulu u pojedinačnoj konkurenciji morat će pričekati.