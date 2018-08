Reprezentativci Kosova ipak stigli u BiH, ministar proizveo skandal bez presedana

Članovi kadetske reprezentacije Kosova u košarci u subotu su nakon višednevnih peripetija ipak uspjeli doputovati na natjecanje u okviru B divizije Europskog prvenstva koje se održava u Sarajevu.

Dvodnevno kašnjenje pretvorilo se u politički skandal bez presedana jer je mladim kosovskim košarkašima ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak odbijao izdati vize pozivajući se na tvrdnju kako se tome protive srpski dužnosnici u upravnim tijelima Košarkaškog saveza BiH.

- Nije baš bilo dobro iskustvo - kazao je izbornik kosovskih košarkaša do 16 godina Petrit Zeqiri za televiziju N1 nakon što su on i njegovi igrači tijekom dana ipak uspjeli stići do Sarajeva.

Kosovskim košarkaškim kadetima sada ostaje nadoknaditi propuštene utakmice uključujući onu s vršnjacima iz BiH koju su trebali igrati na sami dan otvaranja kada su još uzaludno čekali da im u bosanskohercegovačkom veleposlanstvu u Skoplju izdaju vize.

BiH je jedina zemlja regije koja uz Srbiju do danas nije priznala Kosovo kao neovisnu državu. Državljanima Kosova pri tom je puno teže putovati u BiH nego u Srbiju jer svaki zahtjev za vizu osobno mora odobriti ministar vanjskih poslova BiH.

Sadašnji ministar Crnadak, kadar Partije demokratskog progresa (PDP) čije je sjedište u Banjoj Luci, tvrdio je kako vize kosovskim košarkašima ne može izdati jer su mu srpski dužnosnici u Upravnom odboru Košarkaškog saveza BiH prenijeli kako se protive nastupu reprezentacije Kosova.

Crnadak je to tvrdio iako je na njegovo ime iz Košarkaškog saveza BiH stigao dopis sa zahtjevom za izdavanje viza te unatoč činjenici da je na tome inzistirala i FIBA prijeteći kako će Košarkaški savez BiH biti sankcioniran ne dobiju li mladi kosovski košarkaši vize.

Nakon toga oglasio se Boris Spasojević, potpredsjednik KS BiH i predsjednik KS Republike Srpske. Kazao je kako on nema ništa s onim što mu Crnadak pripisuje istaknuvši kako je izdavanje viza isključivo posao Ministarstva vanjskih poslova BiH a ne Košarkaškog saveza.

- U Upravnom odboru KS BiH sjedi devet članova, svi su ravnopravni, svaki glas je isti i sve se odluke moraju donijeti konsenzusom od šest glasova. Sve i da sam htio zabraniti dolazak košarkaša s Kosova, a nisam, tu odluku nisam mogao donijeti - kazao je Spasojević optužujući Crnatka za politikantstvo.

Crnadak je izdavanje viza odobrio u petak navečer no pri tim je izjavio kako je Spasojević slagao jer mu je do petka tvrdio kako se protivi dolasku košarkaša s Kosova da bi naknadno promijenio mišljenje.

- Mogao je to reći i ranije kada je eksplicitno rekao da je protiv toga - kazao je Crnadak pojašnjavajući kako su se "okolnosti promijenile' pa odjednom nema zapreka za izdavanje viza.

Prije nego što su vize izdane iz sjedišta Europske košarkaške federacije (FIBA) u Sarajevo je stigla obavijest u obliku ultimatuma u kojoj je traženo da se to pitanje riješi do petka ili će uslijediti oštre kaznene mjere.

- Ispalo je kako je ispalo. Došli smo ovdje dati maksimum. Ovo nas nije demotiviralo iako smo u minusu što se tiče treninga. Zahvaljujemo se KS BiH, FIBA-i i svima koji su nam pomogli da budemo ovdje i pokažemo što znamo - kazao je nakon svega kosovski izbornik Zeqiri.