Majka Dražena Petrovića otkrila potresan detalj o datumu smrti jednog od najvećih Hrvata ikada

Zanimljiva je priča o osobnoj iskaznici našeg najboljeg košarkaša u povijesti Dražena Petrovića, koja je istekla tog dana kada je Dražen poginuo u Njemačkoj. Dokument je zajedno sa satom koji je Dražen nosio u trenutku nesreće izložen u muzeju koji nosi ime ponajvećeg europskog košarkaša svih vremena.

- Osobnu iskaznicu sam pronašla u Šibeniku kada sam spremala neke stvari. Vidjela sam da joj je rok istekao na isti datum njegove smrti - 7. lipnja 1993., a izdana je u Šibeniku 7. lipnja 1983. Prošlo je deset godina. Osim što sat nije radio, sve ostalo je bilo u redu. Nitko mi nije vjerovao, pa sam im morala pokazati. Stoji tamo u muzeju više kao privatna stvar koja me duboko potresla - ispričala je Biserka Petrović svojedobno za srpski Blic.

Na pitanje je li ikada razmišljala o tome kakav bi Dražen danas bio da je živ, rekla je:

- Bio bi sjajno dijete jer je u njemu uvijek bilo dijete, bez obzira koliko je bio ozbiljan i samostalno donosio odluke, uvijek spreman na šalu. Da ne priča puno, već da upravo to radi. Mislim da bi bio najveći humanitarac u ovoj regiji. To mu je bio cilj, pomagati ljudima - rekla je Draženova majka.

Je li ikada pomislila bi li joj bilo lakše da je Dražen iza sebe ostavio nasljednika?

- Da, puno sam razmišljala o tome, da mi je barem ostavio nekakvo dijete o kojem ću se brinuti. Ali nekako sam prihvatila da je možda bolje što nije tako. Prije nekoliko dana u obitelj je stigla prekrasna djevojčica, kći mog Aleksandra je rodila, a u obitelji se pojavilo svjetlo. Mislim da je to najveća nagrada kada se obitelj obnovi - rekla je 2024. godine.