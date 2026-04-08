NBA

Odlične vijesti za Spurse: 'Vanzemaljac' nije upitan za doigravanje

Victor Wembanyama organises his first "Hoop Gambit" tournament in Le Chesnay
VL
Autor
Hina
08.04.2026.
u 19:32

San Antonio još mora odigrati tri utakmice u osnovnom dijelu sezone i iz kluba su najavili da će Wembanyama sigurno odigrati barem još jedan ogled prije doigravanja

Navijači NBA momčadi iz San Antonija mogu odahnuti jer najveća zvijezda tog kluba Victor Wembanyama nije ozbiljnije ozlijeđen te sigurno neće propustiti skorašnje doigravanje.

Na posljednjoj utakmici protiv Philadelphije jedan od najboljih igrača lige zadobio je ozljedu lijevog rebra nakon što je naletio na lakat suparničkog igrača Paula Georgea. No, prve pretrage nakon svega pokazale su da ozljeda nije ozbiljnija te da mu ne slijedi duža stanka.

San Antonio još mora odigrati tri utakmice u osnovnom dijelu sezone i iz kluba su najavili da će Wembanyama sigurno odigrati barem još jedan ogled prije doigravanja. Možda čak i u noći sa srijede na četvrtak kada njegova momčad na domaćem parketu igra protiv Portlanda.

Prije doigravanja pozicija San Antonija na Zapadu je sigurna, u završni dio sezone ulazi s druge pozicije, iza aktualnog prvaka Oklahoma Cityja. Trenutačno San Antonio ima 60 pobjeda i 19 poraza.

Wembanyama je ove sezone na 24.8 poena po utakmici, a uz to ostvaruje 11.5 skokova te po 3.1 asistencija i blokada po susretu.
ozljeda nba San Antonio Spurs Victor Wembanyama

