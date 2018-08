Izbornik Anzulović: Odziv u reprezentaciju stvar je savjesti i odgoja

Zajedno s najbližim suradnicima Krstićem, Sesarom i Oreškovićem, izbornik košarkaša Dražen Anzulović 10. kolovoza povest će u Kinu B reprezentaciju. A nju čine braniči Junaković, Bašić, Kapusta, Marineli, Skokna, Bilinovac, Bošnjak, krila Vučić i Cinac, krilni centri Vuković, Marić i Žganec te centri Čakarun i Špaleta.

Očekujem više NBA igrača

Ako se pitate zašto u tom sastavu nema igrača koje bi bilo logično vidjeti u B selekciji, više je za to razloga. Stoga smo izbornika pitali koliko igrača nije u Svetom Martinu a bili su pozvani.

– Njih desetak, no nema problema kada mi se to kaže odmah, ali poludim kada mi se to javi dva dana prije okupljanja. Neki su ozlijeđeni, drugi strahuju od ozljeda a trenutačno su bez kluba, a imam dojam i da se nekima nije dalo. Što se pak tiče igrača iz srebrne europske selekcije U-20, a njih pet bilo bi tu, usuglasio sam se s čelnicima HKS-a da budu izuzeti. Koliko god su bitne pripreme i utakmice, toliko je bitan i odmor poslije velikog natjecanja.

Tijekom kineske turneje, Hrvatska će igrati četiri utakmice:

– Ovakav sastav će nam omogućiti da vidimo na koga možemo računati u budućnosti. Tom turnejom pokušat ćemo dobiti jasnu sliku o svakom potencijalnom reprezentativcu. Pri tome ne mislim na onih pet igrača koji su bili angažirani i tijekom lipnja, uoči trećeg kvalifikacijskog “prozora”, jer za njih, Žganeca, Marića, Bilinovca, Bošnjaka i Vukovića, već znamo koliko mogu.

Nedugo nakon povratka iz Kine (turneja traje od 11. do 19. kolovoza), uslijedit će i okupljanje A selekcije za četvrti kvalifikacijski “prozor”, za odlazak na SP.

– Okupljanje je planirano za 28. kolovoza, a dva dana kasnije pridružit će nam se i NBA igrači.

U prošlom miniciklusu bila su trojica (Bogdanović, Šarić, Zubac). Očekuje li izbornik ovaj put još nekoga od preostale trojice hrvatskih NBA igrača?

– Neću spominjati imena, no ovaj put očekujem četvoricu naših NBA igrača, a nadam se petorici. Od jednoga nemam povratnu informaciju, a za jednoga imamo informaciju da ga klub ne pušta. Najvažnije je da svi oni dođu u optimalnom fizičkom stanju jer to će za predstojeće dvije utakmice biti presudno. Radujem se što se Simon oporavio od ozljede.

Nije dovoljno samo pomagati

Osim o tim rujanskim utakmicama s Litvom (u Osijeku) i Poljskom (u Gdanjsku), Anzulović mora itekako razmišljati i o četiri kvalifikacijska dvoboja (u studenome i veljači) u kojima neće moći računati na euroligaške i NBA igrače. Je li to ključ njegove misije?

– Moja je misija da Hrvatska igra na gornjoj granici svojih mogućnosti, a odlazak na Svjetsko prvenstvo naša je želja. Štoviše, naša je obveza da se maksimalno trudimo i unatoč svim problemima ipak odemo na SP u Kinu.

Kako u tome uspjeti bez reprezentativnih veterana kojima vodstvo HKS-a nije sklono?

– Za mene nema starih i mladih igrača, već su tu samo oni koji mogu odgovoriti mojim trenerskim zahtjevima. Recimo, od igrača kao što je Hrvoje Perić očekujem da bude spreman za naše akcije već u rujnu, a i kasnije. Puno puta smo se uvjerili, ne samo u košarci, da bez homogene skupine nema ni rezultata.

Što je najteže u poslu izbornika?

– Ući u svijest igrača, objasniti mu da nije dovoljno reći “ja sam došao pomoći”. Meni ne trebaju takvi, već oni koji su došli nositi reprezentaciju svatko u svojoj domeni. Oni su prevelika kvaliteta da bi samo pomagali.

Mogu li nogometaši svojim ekstradometom na SP-u utjecati na neke košarkaše koji se lome oko igranja za Hrvatsku?

– Ne jer je savjest individualna. Uostalom, odazivanje na poziv u reprezentaciju je i pitanje kućnog odgoja. Oni sami moraju shvatiti što to znači igrati za Hrvatsku, zemlju koja im je omogućila da budu to što jesu. Mi u košarci možemo samo gledati svijetle primjere u nogometu, rukometu i vaterpolu i nadati se da će tako biti i u našem sportu.