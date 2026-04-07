Golemac i Dubai stigli do važne pobjede u Kaunasu

Jurica Golemac je sa svojim Dubaijem ostvario važnu pobjedu na gostovanju u Kaunasu svladavši Žalgiris sa 77-65, dok je Hapoel Tel Aviv kao domaćin u Sofiji nanio četvrti uzastopni poraz Fenerbahčeu u Euroligi pobijedivši tursku momčad sa 95-80.

Dubai je do pobjede u Litvi došao čvrstom obranom, a napadački su najveći posao napravili Aleksa Avramović s 15 koševa te Bruno Caboclo s 13 poena. Čak četvorica igrača Dubaija su postigla po devet koševa.

Moses Wright je s 15 poena bio najbolji strijelac Žalgirisa, a Arnas Butkevičius je ubacio 12 koševa i imao devet skokova.

Dubai je dva kola prije kraja ligaškog dijela natjecanja na 12. mjestu s učinkom 19-17 i još uvijek ima izgleda probiti se među četiri momčadi koje će razigravati za posljednja dva mjesta u doigravanju.

Hapoel je ubacio 95 koševa Fenerbahčeu, od toga su trojica igrača postigla 63. Daniel Oturu je bio najbolji strijelac s 23 koša, Elijah Bryant je ubacio 21 poen i imao devet skokova, a Vasilije Micić se zaustavio na 19 koševa.

Wade Baldwin je s 22 koša predvodio istanbulsku momčad koja je i s četiri uzastopna poraza još uvijek na drugom mjestu s učinkom 23-13. Hapoel Tel Aviv je došao do četvrtog mjesta s 22-13.