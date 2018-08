Petim zlatom kraljica bi postala legenda, u povijesti to nitko nije uspio!

Sandra Perković neće se večeras na Olimpijskom stadionu u Berlinu (početak u 20.20 sati) nadmetati samo za medalju u bacanju diska već i za povijest. Naime, osvoji li petu zlatnu medalju u nizu na europskim prvenstvima, postat će prva atletičarka kojoj je to pošlo za rukom. I to ne samo u ženskoj već i u muškoj konkurenciji. Sandra je već odavno “kraljica diska”, a nakon večeras mogla bi postati legenda jer teško da će itko tako nešto dostići u bližoj budućnosti.

Četiri naslova zaredom imaju za sada samo tri atletičarke. Uz našu Sandru četiri zaredom osvojile su ruska bacačica kugle Nadežda Čižova i njemačka daljašica Heike Drechsler. Čižova je dominirala od 1966. do 1974. godine, a Heike od 1986. do 1998. godine. Sandra bi mogla zaokružiti ovu priču za osam godina, od 2010. do 2018. godine. No daleko od toga da će se Sandra zaustaviti na broju pet. Jer, kako je i sam rekla, misli se natjecati sigurno do Igara u Tokiju 2020. godine.

Prestići će i Heike Drechsler

To znači da će još najmanje jednom nastupiti na Europskom prvenstvu. Ako večeras osvoji peto zlato, po broju zlatnih medalja dostići će nizozemsku “leteću kuharicu” – Fanny Blankes-Koen, Poljakinju Irenu Szewinsku te njemačke atletičarke Marles Gohr, Heike Drechsler i Grit Bauer. No, za razliku od njih, Sandra se natječe samo u jednoj disciplini. Irena i Fanny su osvajale zlatne medalje u čak četiri discipline. Poljakinja je bila europska prvakinja na 100 i 200 metara, štafeti 4x100 metara i dalju, dok je Nizozemka bila prva na 100 i 200 metara, 80 metara prepone te u štafeti 4x100 metara. Gohr, Drechsler i Breuer osvajale su zlata u dvije discipline.

>> Pogledajte i što je Sandra rekla uoči odlaska u Berlin

[video: 26206 / Sandra Perković]

No ima još jedna atletičarka koja bi i nakon Berlina ostala bolja od Sandre po broju osvojenih zlatnih medalja na europskim prvenstvima – Marita Koch. Bila je triput zlatna na 400 i triput zlatna sa štafetom Njemačke 4x400 metara. Kada god bi nastupila, osvajala bi samo zlatne medalje. Kada gledamo ukupan broj osvojenih medalja na europskim prvenstvima, Sandra bi sa svojom petom bila na 12. mjestu.

Teško je vjerovati da može ikada po broju osvojenih medalja dostići Szewinsku koja ima deset – pet zlatnih, jednu srebrnu i četiri brončane.

Da bi je dostigla, Sandra bi se trebala pojavljivati na europskim prvenstvima do 2028. godine, a tada će Sandra imati 38 godina. Nije nemoguće, ali je zaista teško povjerovati da će Sandra na ovako visokom nivou nastupati sljedećih deset godina. Uostalom, već je nekoliko puta rekla kako će nakon Tokija razmisliti hoće li nastaviti ili neće.

Zanimljivo je da kod atletičara nema nijednog koji ima pet zlata zaredom, a samo su trojica koja u svojim vitrinama imaju po pet zlatnih medalja – Nijemac Harald Schmid (tri na 400 metara prepone i dvije u štafeti 4x400 metara) te Britanci Roger Black (dvije na 400 m i tri u štafeti 4x400 m) i Mo Farah (tri na 5000 m i dvije na 10.000 m).

Koliko je god oprezna u izjavama i koliko god poštuje sve svoje suparnice, što je korektno, Sandra je prvi favorit za zlatnu medalju večeras.

>> Pogledajte i kako je Sandra najavila Berlin

[video: 26208 / Sandra Perković spremna za Berlin]

Zaostaju 6-8 metara

Pokazuju to jednostavno rezultati ove sezone, u sezoni u kojoj Sandra ne zna za poraz, u sezoni u kojoj ima šest najboljih rezultata sezone.

A Njemice, koje su Sandri objektivno i jedina prijetnja, imaju 23. (Vita), 54. (Craft) i 56. (Müller) rezultat sezone. Primjerice, Sandra je ove sezone bacila šest metara dalje od Vite te osam metara dalje od Craft i Müller. Zaključak se ipak sam nameće, no Sandra će sigurno, poučena iskustvima iz Pekinga (Svjetsko prvenstvo 2015.) i Rija (Olimpijske igre 2016), krenuti jako i sigurno, bez pretjeranog rizika bacanja diska u zaštitnu mrežu.

I nadamo se da ćemo nešto poslije 21.30 zajedno s njom slaviti novu zlatnu medalju koju je donijela hrvatskoj atletici.•