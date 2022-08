Reprezentativac BiH poimence prozivao novinare: 'Ne zaslužujete reprezentaciju'

Košarkaši Bosne i Hercegovine priredili su prvorazrednu senzaciju i to u trenutku kada se i najveći optimisti nisu mogli tome nadati. Naime, nakon očajne predstave u Podgorici i visokog poraza u Morači od Crne Gore (69:88), Bosanci su se izdigli iz pepela tog debakla i na svom parketu, nakon dva produžetka, pobijedili Francusku (96:90), jednog od favorita predstojećeg Eurobasketa.

Riječ je o utakmicama drugoga kruga kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2023., koje služe kao zagrijavanje za Eurobasket, na kojem će se ove dvije reprezentacije opet sučeliti jer ih je ždrijeb svrstao u istu skupinu.

Motivirali se kritikama

Nakon kataklizme u Podgorici u bosanskohercegovačkim medijima bilo je dosta kritičkih tonova na račun igre vrste koju trenerski vodi bivši reprezentativac Adis Bećiragić. Doduše, neki su mediji samo izvještavali, a drugi su i komentirali – i ti su komentari pogodili košarkaše do te mjere da su u njima našli izvor motivacije za nastup protiv naveliko favoriziranih tricolora.

– Ne bih ništa rekao da su u pitanju tri, pa čak i dvije vrlo loše utakmice zaredom, no neki mediji okrenuli su nam leđa već nakon jedne loše utakmice – kazao je kapetan reprezentacije Miralem Halilović.

Još više se na medije obrušio Dženis Musa, stariji brat Džanana koji je u toj utakmici u Podgorici zabio 19 koševa, uz šest skokova. Dženis je čak poimence prozivao novinare koji su bili kritični prema njegovu mlađem bratu, ali i prvom centru Jusufu Nurkiću, poručivši im da više ne okreću broj tih igrača i da reprezentaciju ni ne zaslužuju.

Nakon lošeg dana u Podgorici najkritičniji je bio mlađahni novinar Al Jazeere Emil Delić koji se, više navijački, nije mogao suzdržati pa je na svom Facebooku napisao među ostalim i to da su u pitanju pojedinci koji su samo igrači na papiru i da se Amerikanac Roberson za BiH zastavu više borio nego neki "vječiti talenti koje se čeka godinama".

Još je to jedan dokaz da za kritiku nikad nije kasno, da ne treba prenagliti i da se svakoj momčadi može dogoditi loš dan. Posebice ako od Sarajeva do Podgorice putujete autobusom devet sati, kako su kazali neki igrači. A možete misliti što za skvrčene dvometraše znači devet sati autobusa.

U svakom slučaju, predstava protiv Francuza, pred prepunom Skenderijom, bila je sasvim nešto drugo. I kako bi rekao izbornik Bećiragić, nešto znatno pametnije. Naime, u napadu se ovaj put puno više spuštalo na centra Nurkića (21 koš, 9 skokova) koji je zabijao preko najboljeg NBA defenzivca Goberta, a sjajno je igrao i Musa (17 koševa, 5 asista).

– Rekao bih da je ovo jedna od najvećih pobjeda ove reprezentacije otkako igram za nju, u posljednjih 14-15 godina. Zbilo se to ispred naših navijača, a to je tim bolji osjećaj i zato što je to bilo protiv Francuske, u kojoj igram posljednjih pet godina – kazao je kapetan Halilović (12 koševa, 7 skokova).

Collet će to iskoristiti

Gledano iz perspektive predstojećeg Eurobasketa, ovaj je poraz nešto što će francuski izbornik Vincent Collet zacijelo moći koristiti u pripremama za utakmice protiv reprezentacija kakve su BiH i Mađarska, u kojima ne smije biti kiksa.

– Katkad mi se činilo da imaju više od pet igrača na parketu. Radili su na nas velik pritisak i natjerali nas na puno pogrešaka. Kada smo se vratili u utakmicu i poveli, mislili smo da je ono najteže iza nas, no to nije bio slučaj. Bio je to njihov dan – ustvrdio je Collet, stručnjak koji uspješno vodi Francusku još od 2009. godine.