Regionalni mediji raspisali su se o kaosu u Splitu. Pročitajte što pišu o Torcidinom divljanju na travnjaku

U finalu 33. izdanja hrvatskog nogometnog Kupa igrat će Dinamo i Rijeka. Ove godine finale se igra na dvije utakmice, prva je 15. svibnja u Zagrebu, a uzvrat je na Dan državnosti, 30. svibnja na Rujevici. Dinamo je na Poljudu pobijedio Hajduk sa 1-0 golom Sandra Kulenovića u 15. minuti, dok je Rijeka u prvom polufinalnom ogledu na stadionu u Kranjčevićevoj ulici identičnim rezultatom porazila Lokomotivu golom Ivana Smolčića u 70. minuti.

Za Dinamo će to biti 24. finale, a do sada je slavio rekordnih 16. puta. S druge strane Rijeka je izborila svoje deveto finale Kupa, a u dosadašnjih osam finala šest puta je slavila. Nakon što je Dinamo u subotu u ligaškom ogledu slavio sa 1-0, četiri dana kasnije dva najveća hrvatska kluba su ponovo na Poljudu odmjerili snage. Ovoga puta u polufinalu Kupa, a ishod je bio identičan. Bio je to čak šesti međusobni derbi Hajduka i Dinama ove sezone.

Mediji iz regije raspisali su se o kaosu nakon utakmice na Poljudu kada su bijesni navijači Torcide upali na travnjak i bakljama jurili igrače koji su zatim pobjegli u svlačionice. Prekinuli su slavlje Dinamovih nogometaša s Boysima, a nerede je spriječila interventna policija koja je Torcidaše vratila na sjever.

- Kaos u Splitu: Bijesni navijači Hajduka upali na teren, igrači pobjegli u svlačionice - piše Klix.ba uz komentar:

- Pripadnici Torcide, najvatrenijih navijača Hajduka, napravili su kaos nakon završetka večerašnje utakmice polufinala Kupa Hrvatske u kojoj je njihov tim izgubio od ljutog rivala Dinama rezultatom 1:0. Naime, Torcida je probila zaštitnu ogradu na sjevernoj tribini i krenula prema terenu, a onda su se dali u trk prema tribini na kojoj su bili smješteni Dinamovi navijači Bad Blue Boysi.

- Kaos na Poljudu: Navijači Hajduka krenuli prema gostima, nakon toga i sukob sa policijom - javlja SportSport.ba pa nastavlja:

- Na kraju ogleda nemile scene na splitskom Poljudu. Najvatreniji navijači Hajduka utrčali su na teren i krenuli prema gostujućim navijačima, a zatim je utrčala u policija na teren. Nakon što je policija utrčala na teren navijači Hajduka su krenuli u obračuna sa policijom, a letjele su i stolice sa poljudskog stadiona.