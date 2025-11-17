Regionalni mediji bruje o sramoti Hrvata u Podgorici: 'Bruka! Pazite što su vikali...'

Nogometni susret između Crne Gore i Hrvatske u Podgorici pretvorio se u pozornicu za ispade koji nemaju veze sa sportom. Već oko 10. minute utakmice, s dijela tribina gdje je bilo smješteno oko 450 hrvatskih navijača, začuli su se povici "Za dom spremni". Nedugo nakon toga, kako prenose crnogorski mediji poput portala Vijesti i Pobjeda, uslijedilo je i skandiranje "Ubij Srbina". Ovi su povici opisani kao "sramni", "šovinistički i fašistički", a cjelokupno ponašanje gostujućih navijača ocijenjeno je kao "bruka", odnosno teška sramota koja je bacila mrlju na utakmicu. S ništa manje pompe atmosferu iz Podgorice prenio je i Kurir te brojni drugi srpski mediji.

Domaća publika na stadionu pod Goricom nije ostala ravnodušna na ovakve provokacije. Gotovo istog trenutka kada su krenuli uvredljivi povici s južne tribine, sa zapadnog i sjevernog dijela stadiona prolomio se gromoglasan zvižduk. Crnogorski navijači su zvižducima i glasnim navijanjem za svoju reprezentaciju uspjeli u potpunosti nadglasati i utišati neprimjerene poruke. Situacija je bila toliko ozbiljna da je i službeni spiker na stadionu bio prisiljen nekoliko puta intervenirati, apelirajući na gostujuće navijače da se suzdrže od neprimjerenih ispada te da navijaju fer i sportski, no njegovi apeli nisu urodili plodom.

FOTO Hrvatski navijači uzvikivali nepotrebne stvari, Crnogorci odgovorili zvižducima

Napeta atmosfera nije bila ograničena samo na stadion. Incidenti su zabilježeni i satima, tj. danima prije početka same utakmice. Na magistralnoj cesti između Cetinja i Budve, u mjestu Ugnji, napadnuta je grupa hrvatskih navijača. Prema policijskom izvješću, nekoliko nepoznatih osoba vozilom im je prepriječilo put, a zatim su metalnim šipkama razbili stakla i retrovizore na dva vozila s hrvatskim registarskim oznakama. Gradonačelnik Cetinja, Nikola Đurašković, oštro je osudio ovaj čin nasilja, nazvavši ga kukavičkim napadom, te je zatražio hitnu reakciju nadležnih organa kako bi se počinitelji što prije identificirali i sankcionirali.

Crnogorska policija poduzela je opsežne mjere sigurnosti kako bi spriječila veće nerede. Hrvatski navijači, njih oko 450, stigli su u Podgoricu u organiziranom konvoju pod jakom policijskom pratnjom. Istovremeno, na ulazima u grad zaustavljene su navijačke skupine "Grobari" i "Delije" zbog sumnje da planiraju organizirati napad na hrvatske navijače. Nažalost, ovo nije prvi put da se hrvatski navijači ovako ponašaju na utakmicama protiv Crne Gore. Zbog istih povika na prethodnom susretu u Maksimiru 8. rujna, FIFA je kaznila Hrvatski nogometni savez s 30.000 švicarskih franaka i zatvaranjem dijela tribina, no čini se kako kazna nije imala željeni učinak.