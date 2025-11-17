Večernji list
FOTO Hrvatski navijači uzvikivali nepotrebne stvari, Crnogorci odgovorili zvižducima
Vatreno je bilo na tribinama Gradskog stadiona u Podgorici za vrijeme dvoboja Crne Gore i Hrvatske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo
Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Doduše, na hrvatskoj himni nije bilo zvižduka s tribina, već su se stvari otele kontroli negdje oko 10. minute utakmice
Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Hrvatski navijači počeli su s neprimjerenim povicima, a na što im je crnogorska strana odgovorila gromoglasnim zvižducima.
Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Osim tih sporadičnih ekscesa verbalnog karaktera, nije bilo drugih incidenata
Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL
