FOTO Hrvatski navijači uzvikivali nepotrebne stvari, Crnogorci odgovorili zvižducima

Vatreno je bilo na tribinama Gradskog stadiona u Podgorici za vrijeme dvoboja Crne Gore i Hrvatske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo
Doduše, na hrvatskoj himni nije bilo zvižduka s tribina, već su se stvari otele kontroli negdje oko 10. minute utakmice
Hrvatski navijači počeli su s neprimjerenim povicima, a na što im je crnogorska strana odgovorila gromoglasnim zvižducima.
Osim tih sporadičnih ekscesa verbalnog karaktera, nije bilo drugih incidenata
