Rebićev klub ispao od četvrtoligaša, Bayern i Kovač jedva u 2. kolo

Nogometaši frankfurtskog Eintrachta u svibnju su osvojili njemački Kup pobijedivši u finalu Bayern, a tri mjeseca poslije poraženi su na startu nove sezone od četvrtoligaša Ulma sa 2-1, dok je njemački prvak iz Muenchena u najjačem sastavu jedva s 1-0 svladao Drochtersen/Assel, također momčad iz regionalne lige.

U sastavu branitelja naslova nije bilo hrvatskog reprezentativca Ante Rebića. Ulmu se pobjedu donijeli Kienle (48) i Lux (75), dok je stijelac za Eintracht bio Paciencia (90).

Eintracht je do prošlosezonskog trijumfa u Kupu vodio Niko Kovač koji je pobjednički niz u ovom natjecanju nastavio i na klupi Bayerna, ali mnogo teže nego što je to itko mogao očekivati, kad je na travnjak stadiona u Drochtersenu istrčala najbolja postava diva iz Muenchena. Tek pogotkom Roberta Lewandowskog u 82. minuti Bayern je došao do pobjede vrijedne prolaza u 2. kolo.

Najuvjerljivije pobjede ostvarili su Werder i Hoffenheim. Werder je sa 6-1 slavio na gostovanju kod Wormsa, a Hoffenheim je istim rezultatom pobijedio kod Kaiserskauterna. U sastavu Hoffeheima nije bilo hrvatskog reprezentativca Andreja Kramarića koji je u petak produžio postojeći ugovor za još dvije godine, do ljeta 2022.

Bayer Leverkusen je s minimalnih 1-0 pobijedio petoligaša Pforzheima, a naš reprezentativac Tin Jedvaj nije ulazio u igru.

S minimalnih 1-0 u drugo je kolo prošao i Wolfsburg na gostovanju kod četvrtoligaša Elversberga, a za pogodak Ginczeka asistirao je mladi hrvatski reprezentativac Josip Brekalo.

Njemački kup - 1. kolo

Drochtersen/Assel - Bayern 0-1

Elversberg - Wolfsburg 0-1

Ulm - Eintracht 2-1

Kaiserslautern - Hoffenheim 1-6

Pforzheim - Bayer Leverkusen 0-1

Worms - Werder 1-6

Linx - Nuernberg 1-2

Dassendorf - Duisburg 0-1