Kovačev Bayern bez milosti prema drugoligašu, Barca se poigrala s Bocom

Münchenski Bayern, ili bolje reći Kovačev Bayern nastavlja gaziti. Nakon što su u utakmici njemačkog Superkupa razbili Eintracht rezultatom 5:0, bez problema su nadjačali i drugoligaša HSV u prijateljskoj utakmici. Pobijedili su Bavarci 4:1, uz dva pogotka Sandra Wagnera i Thomasa Müllera.

Do vodstva je, na Volksparkstadionu, ipak došao HSV. Narey je u 25. minuti doveo u vodstvo sastav iz Hamburga, ali to kao da je naljutilo Niku Kovača i njegove pulene. Prvo je Wagner s bijele točke izjednačio u 31. minuti, a deset minuta kasnije je isti igrač donio vodstvo Bavarcima. U nastavku utakmice Müller je pogocima u 73. i 86. minuti donio Bayernu uvjerljiv trijumf. Valja reći da Kovač nije krenuo s najjačim snagama, u vezi su bili Renato Sanches i Leon Goretzka, a mlađahnu obranu činili su Awoudja, Kohn i mladi Hrvat Ivan Mihaljević, piše Goal. Hrvatski strateg dodao je malo gasa u nastavku, uveo Riberyja, Kimmicha i dvostrukog strijelca Müllera i to mu se isplatilo.

Barcelona je pak odradila generalku uoči nove sezone. Na Trofeju Joana Gampera ugostili su argentinskog velikana Boca Juniorse i ispratili ih s tri komada u mreži. U pobjedi 3:0 prvijenac je postigao Malcom. U 18. minuti je doveo u vodstvo momčad Ernesta Valverdea da bi na 2:0 u 39. minuti povisio, a tko drugi no Lionel Messi. Argentinac je ujedno izabran i za najkorisnijeg igrača utakmice.

Na poluvremenu je bilo pregršt izmjena, u svlačionici je Valverde ostavio i Ivana Rakitića, a u drugom dijelu je konačnu potvrdu pobjede donio Rafinha golom u 67. minuti. Pred Barcelonom je sad za vikend utakmica prvog kola nove sezone španjolskog prvenstva. Aktualni prvak ugostit će u subotu od 22 sata Alaves na Camp Nou.