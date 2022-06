Realovoj zvijezdi stigla 'nemoralna ponuda' iz PSG-a, brzo im je odgovorio

Izdaja Reala i potpis za PSG, ako je vjerovati naslovnici uglednog španjolskog sportskog lista Marca, upravo to je bila želja kluba iz Pariza, a tu želju trebala im je ispuniti mlada Realova zvijezda Vinicius Junior.

Parižani su mu navodno nudili 40 milijuna eura godišnje plaće, ogroman bonus za potpis i poslovne prilike u Kataru.

Kako piše Marca, nagovaranje je trajalo od studenoga prošle godine do ožujka ove godine, ali Brazilac nikad nije dvojio o tome da svoju budućnost vidi samo u Real Madridu. Nakon što je odlučio da ostaje u klubu, osvojio je naslov prvaka Španjolske i Europe pa se može reći da je odluka bila mudra.

Foto: Anke Waelischmiller/Sven Simon/D Award ceremony, jubilation Team Real with the trophy, team photo, MARCELO (Real) holds up the trophy, team, Soccer Champions League Final 2022, Liverpool FC (LFC) - Real Madrid (Real) 0: 1, on May 28th, 2022 in Paris/ France. Â Photo: Anke Waelischmiller/Sven Simon/DPA

Florentino Perez je za Marcu otkrio kako su mu Parižani nudili vrlo izdašne bonuse za potpis i učinak. Inzistirali su na tajnosti od Viniciusa, ali on je svaku ponudu koja bi došla proslijedio čelnicima Reala.