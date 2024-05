Epski klasik za mjesto u finalu Lige prvaka, evo gdje gledati Modrića i društvo

Nakon što je za vikend Real Madrid osigurao svoj 36. naslov prvaka Španjolske, momci Carla Ancelottija okreću se Ligi prvaka. Tamo ih pak čeka Bayern (21 sat, HRT2). Točnije, oni ga dočekuju u uzvratu u Madridu. Prošlog tjedna gledali smo neriješen rezultat na Allianz Areni (2:2), tako da ovaj večerašnji dvoboj mora dati finalista i može biti samo još napetiji.

Zanimljivo, povijest govori da Real nije izgubio domaću utakmicu Lige prvaka još od 2021./2022., kada ga je pobijedio Chelsea 3:2 u četvrtfinalu.

Prolasku u finale i igranju na Wembleyu 1. lipnja nadaju se i Ancelotti i Thomas Tuchel, no nekako su sve statistike na strani Madriđana. Koliko će ovo biti teško gostovanje, najavio je i napadač bavarske momčadi Thomas Müller.

Može se protiv Reala

– Jedva čekam vidjeti kako će sve to ispasti na Bernabéuu. Ono što mi se najviše sviđa kod stadiona jest to što je u samom središtu Madrida. Nalazite se u susjedstvu, skrenete u ulicu i odjednom se pojavi stadion koji prima 80.000 ljudi. Nogomet je jako bitan u Madridu, a to se vidi u ovakvim utakmicama, baš u trenutku kada ste svjesni da igrate na madridskom stadionu, jako je važno da se i naši navijači pojave i daju toj bijeloj podlozi malo crvene boje. Real je momčad koja ima puno strana. Igrači im se mogu povući, bez problema se i braniti, a opet znaju da imaju izvrsne igrače u kontri. Već se mnogo puta pokazalo da taj koncept funkcionira. Nije slučajno što su posljednjih godina stalno u polufinalu. Real je vrlo opasan, ali može se igrati i protiv njega.

Dodajmo da je münchenski klub potvrdio da će Raphaël Guerreiro, koji je ozlijedio lijevo stopalo u subotu u Stuttgartu, propustiti uzvrat polufinala Lige prvaka protiv Reala. S druge strane, Tchouameni je prošlog petka dobio udarac u lijevo stopalo i zvona za uzbunu već su se upalila, no pretrage su potvrdile da nema veće ozljede, on radi normalno i vjerojatno će zaigrati protiv Bayerna. Svoju priliku mogao bi dobiti i hrvatski kapetan Luka Modrić, koji je prošlog tjedna ispisao povijest. Naime, postao je najstariji igrač koji je ikad nastupio za Real u Ligi prvaka (ili Kupu prvaka).

Što od same utakmice očekuje, najavio je čovjek koji odlučuje o svemu, trener Real Madrida Carlo Ancelotti:

– Jako smo uzbuđeni jer bi to mogla biti još jedna čarobna noć za nas, optimisti smo, gajimo velike nade. No svjesni smo i opasnosti. Real i Bayern su slični, to su klubovi koji imaju veliku povijest i puno uspjeha iza sebe. Mislim da se poštujemo, u prvoj utakmici oni su bili bolji pa smo zapravo prošli jako dobro – rekao je pa odgovorio na pitanje o tome kako su u posljednjih deset godina u kraljevskom klubu ostali samo Nacho, Modrić i Carvajal:

– Sastav koji je krenuo u 2014. nastavlja djelomično, ne cijeli, jer svima vrijeme prolazi, ali ovaj je sastav jako dobro prebrodio ovo razdoblje. Generalnu liniju uvijek vode ovi igrači. Oni upravljaju ovom tranzicijom, koja je počela davno nakon što je Cristiano otišao.

Osvrnuo se na budućnost, odnosno što kada Modrića i Kroosa više ne bude u sastavu.

– Vidjet ćemo što budućnost nosi. Malo su igrali zajedno i mogli su to. Mogu oni to. Ne razmišljamo što će biti s njima jer smo njima jako zadovoljni.

Kane raspoložen

Otkrio je Ancelotti i da će na vratima ponovno biti Lunin.

– Ako se večeras ne predomislim, Andriy Lunin će igrati. Thibaut Courtois je jako dobar, ali vraća se nakon ozljede. Pokazao je sigurnost i samopouzdanje, na putu je da dosegne svoju najbolju razinu.

Činjenica je da je Bayern bio bolji u prvom susretu, ali u madridskom taboru nadaju se da će na domaćem terenu pokazati zašto su u samom vrhu nogometa.

Ove sezone Real je zabio ukupno 24 pogotka u Ligi prvaka, više ima samo Manchester City (28), koji je ispao, na 91,3 posto su kada je točnost dodavanja u pitanju, ali ne kaska puno ni Bayern. Nijemci imaju 20 zabijenih golova, a u redovima imaju Harryja Kanea, koji je među top strijelcima s osam pogodaka. Osim toga, debelo je na vrhu liste strijelaca Bundeslige s 36 pogodaka, iza njega je kao prvi pratitelj Serhou Guirassy (25 golova). Drugim riječima, Kane je vrlo raspoložen možda i zato što je ove sezone došao u Bayern i želi se dokazati, a jedino mu je još Liga prvaka ostala.