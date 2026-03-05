Uhićena Britney Spears! Evo što je poznata pjevačica napravila protiv zakona

U Kaliforniji je uhićena Britney Spears! Pjevačicu (44) je u srijedu u 21:30 sati uhitila prometna patrola, piše TMZ. Razlog uhićenja, kako je kazala policija u okrugu Ventura, jest taj što je Spears vozila pod utjecajem alkohola. Pjevačica je, prema evidenciji zatvorenika, puštena danas oko šest sati ujutro. Njezin tim još nije komentirao cijeli događaj, a policija nije dala više informacija.

Inače, Spears u posljednje vrijeme svojim ponašanjem brine obožavatelje. Pop princeza nerijetko objavi provokativne objavama na društvenim mrežama, a upravo je takva njezina posljednja fotografija na Instagramu. Na njoj glazbena diva pozira potpuno gola na plaži, samo je stražnjicu prekrila emotikonom crvene ruže. Objava je u svega 10 sati skupila 150 tisuća oznaka 'Sviđa mi se', no za sad nema komentara. Naime, Spears na svojem profilu, na kojem ju prati preko 42 milijuna ljudi, onemogućava komentiranje objava fanovima. S obzirom na prirodu sadržaja, ni ne čudi što se pjevačica odlučila za ovaj potez.

Ovo nije prvi put da slavna pjevačica provocira na društvenim mrežama. U prosincu prošle godine podijelila je kratki video u kojem pleše na luksuznoj jahti, no opis koji prati snimku otkriva da nije sve bilo tako bezbrižno kao što se na prvi pogled čini. Britney je, naime, priznala da je doživjela nezgodu.

Na snimci vidimo nasmijanu i energičnu Britney kako pleše na palubi broda, odjevena u upečatljivi ružičasti bikini koji savršeno ističe njezinu preplanulu put i zavidnu figuru. S dugom plavom kosom koja leprša na vjetru i velikim sunčanim naočalama, "Princeza popa" izgleda sretnije i slobodnije no ikad. Njezini plesni pokreti i samopouzdan stav odaju dojam žene koja u potpunosti uživa u trenutku, daleko od očiju javnosti i pritisaka slave. Međutim, opis objave unio je dozu nemira među njezine pratitelje. "Napravila sam salto s broda, ali sam se ozlijedila", napisala je kratko, dodavši emotikone koji izražavaju šok. No, ono što je iznenadilo pratitelje još više je da je u jednom trenutku u videu počela skidati gornji dio bikinija.

Iako video ne prikazuje sam čin skoka ni ozljedu, njezina je poruka potaknula lavinu nagađanja među obožavateljima. Mnogi su se zapitali o kakvoj se ozljedi radi i je li pjevačica dobro, no budući da je video ispunjen pozitivnom energijom, većina vjeruje da se radilo o manjoj nezgodi te da se Britney samo našalila na vlastiti račun. Bez obzira na sve, njezina pojava u bikiniju nikoga nije ostavila ravnodušnim, a komplimenti na račun njezinog izgleda nisu prestajali pristizati u komentarima ispod raznih objava na društvenim mrežama.

Prije toga, također je objavljivala snimke na kojima pleše, a mnogi su tvrdili da njezino ponašanje brine. Uz to u nekoliko je navrata mijenjala ime na društvenim mrežama te brisala i vraćala svoj profil.