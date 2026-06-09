Ništa od mega transfera: Atletico odbio ponudu Reala od 150 milijuna eura za igrača kojeg Hrvati pamte po lošem

Atletico Madrid je u utorak odbio 150 milijuna eura za argentinskog nogometnog napadača Juliána Álvareza (26), a koje je ponudio njegov rival Real Madrid.

"Real Madrid je nakon današnje sjednice Upravnog odbora poslao ponudu od 150 milijuna eura Atletico Madridu za registracijska prava igrača Juliána Álvareza", priopćio je klub sa Santiago Bernabea.

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"Nakon razmatranja i procjene ponude, Atletico Madrid je zahvalio na iskazanom interesu upućenom u okviru dobrih odnosa između dvaju klubova, te ju je odbio. Pozvao se na otkupnu klauzulu u igračevu ugovoru", dodao je Real Madrid.

Argentinski reprezentativac ima ugovor s Atleticom na još četiri godine, do 30. lipnja 2030. godine.

Ove sezone je u 49 utakmica zabio 20 golova i upisao devet asistencija za crveno-bijele koji su završili na četvrtom mjestu u španjolskom prvenstvu te igrali u polufinalu Lige prvaka i finalu španjolskog Kupa kralja.

Realov predsjednik Florentino Perez rekao je prošli tjedan tijekom predizborne predsjedničke kampanje u klubu da je pripremio 150 milijuna eura za jednog igrača, ali nije odavao njegovo ime. Perez je u nedjelju dobio novi četverogodišnji mandat, nakon što klub ove sezone nije osvojio niti jedan trofej.